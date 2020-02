El Estado ecuatoriano confirmó este 5 de febrero de 2020 que las opciones para extraer a los nueve compatriotas que viven en la provincia de Wuhan, China, que es el epicentro del coronavirus, son cada vez más escasas.

Otro país latinoamericano que prevé hacer la repatriación de sus connacionales la semana próximo contestó ayer con una negativa al pedido hecho por las autoridades para que se incluya a los ecuatorianos en ese vuelo.

Canciller @ValenciaJoseEc se refiere a los protocolos necesarios para traslado de personas desde #Wuhan por vía aerea pic.twitter.com/hZUmPkkAOf — Cancillería Ecuador (@CancilleriaEc) February 5, 2020

El canciller, José Valencia, dijo la mañana de este 5 de febrero que la explicación enviada fue que la aeronave tiene la capacidad justa para un determinado grupo de personas y la logística está pensada para atender los requerimientos de ese grupo.

Antes, la Cancillería ya había explorado otra alternativa con la Embajada de Ecuador en China: intentar sacar por tierra a los compatriotas. Sin embargo, debido al avance de la enfermedad se radicalizaron los controles y esta posibilidad también fue descartada por las autoridades asiáticas.

Según Valencia, no todos los ecuatorianos residentes en Wuhan tendrían urgencia de regresar. Al menos dos, estarían dispuestos a permanecer en esa localidad, cumpliendo con las medidas de aislamiento recomendadas por Chinas y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, los familiares de los que sí quieren volver cuestionan las gestiones que han hecho las autoridades para lograr la extracción de sus seres querido.

A Xavier Hermosa le preocupa el hecho de que en al edificio en el que vive su hijo, Juan Xavier Hermosa, en días pasados llegó un equipo médico para sacar a una persona “en una burbuja, y dando la orden de no salga, no salga, no salga porque ya hay casos aquí”.