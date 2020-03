El final no está tan cerca. El Municipio de Quito no cree que el 5 de abril deban retomarse las actividades cotidianas como supone el gobierno nacional. Para el alcalde de la capital, Jorge Yunda, hay que esperar más días antes de levantar las restricciones de movilidad. Y aún después de ese tiempo, dijo en rueda de prensa virtual, la normalidad no será inmediata.

Yunda dijo, por ejemplo, que las clases en escuelas, colegios y universidades tendrán que esperar aún más para retomarse. También señaló que las costumbres de los quiteños en el transporte urbano no pueden ser las mismas. "Todos tendremos que salir con mascarillas y respetar la distancia de dos metros", puntualizó al tiempo que dijo que lo peor que puede pasar es que, una vez terminadas las restricciones de movilidad, haya un rebrote de la enfermedad.

Sobre su gestión, Yunda adelantó que se movieron dos millones de dólares del presupuesto del Municipio para atender la emergencia. Con ese dinero se compraron 100.000 pruebas para detectar el coronavirus y se han reservado hoteles para 1.150 posibles pacientes y médicos. También se adquirió material para adecuar centros de convenciones y otros espacios amplios para albergar contagiados. Además, aunque espera que no sean necesarios, advirtió que hay nueve crematorios listos en la ciudad.

[EN VIVO] Rueda de Prensa del alcalde de Quito, Dr. Jorge Yunda Machado, sobre acciones ante la emergencia sanitaria por el #COVID19 en Quito. #YaNoFaltaMucho #ConMedidasSalvamosVidas https://t.co/ojiBIxZ2yH — Municipio de Quito (@MunicipioQuito) March 30, 2020

Según los estimados municipales, Quito tendrá su pico más alto de contagiados en la segunda quincena de abril. Por eso, advirtió Yunda, hay que extender las restricciones y el aislamiento por más tiempo.

Entre los pendientes, destacó, está el incumplimiento de varios ciudadanos que aún circulan por las calles de la ciudad. Dijo que las restricciones se cumplen en un 90 % y que los operativos de control continuarán en mercados y otros puntos de aglomeración.

También pidió que los quiteños sean más responsables en el manejo de desechos. Por la emergencia, la ciudad tiene hasta 600 toneladas más de basura al día. Algo que debe disminuir.