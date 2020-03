Coronavirus: ¿Me olvido del gimnasio y de besar a mi pareja?

¿Motivos para estar alerta? Todos. Este 29 de febrero se confirmó el primer caso de coronavirus en Ecuador. ¿Motivos para la alarma y el pánico? Ninguno.

Coronavirus: El diagnóstico que pone a prueba al país Leer más

Minutos después de que el Ministerio de Salud Pública anunciara la noticia: se acabaron las mascarillas y el alcohol en las farmacias, las latas de atún desaparecieron de las perchas de las supermercados y los restaurantes que regularmente están llenos los sábados trabajaron a "media llave". ¿Por qué? "La histeria y la psicosis son peores que las epidemias", asegura Washington Alemán, infectólogo y docente de la Universidad Espíritu Santo.

Ya sabemos que las mascarillas solo son necesarias para las personas inmunodeprimidas y que las normas de higiene nos mantendrán al margen. También que se suspendieron los eventos masivos en Guayaquil y Babahoyo... ¿Qué pasa con nuestro día a día? EXPRESO resuelve, con ayuda del clínico infectólogo -especializado en argentina-, las dudas que los lectores comparten en redes sociales.

#CoronavirusEC: ¿Dudas si seguir con tus actividades regulares —como salir a comer, ir al supermercado o al gimnasio— tras el anuncio del primer caso en Ecuador? Cuéntanos qué quisieras saber al respecto. Te leemos. 👀 pic.twitter.com/4FXNi4qPf7 — Diario Expreso (@Expresoec) March 1, 2020

¿Debo hacer mi vida normal? ¿Voy o no al gimnasio?

Coronavirus: Guayaquileños abarrotan las farmacias en busca de mascarillas Leer más

Uno debe seguir haciendo su vida normal, lo único es que hay que extremar las medidas de higiene. No solo para el coronavirus sino para cualquier otro microorganismo que se encuentre en la superficie de cualquier área donde la gente se acuesta, coloca las manos o sus cosas. Lavarse las manos en general ayudará a que no tengan gérmenes y que luego te los pases por la cara. Si yo voy a un gimnasio, lo que tengo que verificar es que el espacio esté limpio, generalmente esto no pasa nunca... Eso no significa que dejemos de ir, pero sí que exijamos a los gimnasios que hagan su limpieza.

¿Voy al supermercado como lo hago siempre o debo abastecerme y no volver nunca más?

Continuamos con la idea de llevar una vida normal. No fomentemos la histeria y la psicosis, esto es peor que las epidemias. La transmisión se da por contacto directo cuando yo estoy frente a una persona que está enferma; que tose delante mío. Con estar distanciado a un metro de la persona que tose, es suficiente.

Ayer en el Supermaxi se acabó la vitamina C 🤔 No se si por precaución, noveleria, por alarmarse o simplemente necesidad 🤷‍♀️ Infórmese antes de crear pánico #Coronavirus pic.twitter.com/RBQ1WZAuNY — Alejandra Sanchez (@AleSanchez25) March 1, 2020

¿Puedo besar a mi pareja o debo aplicar la abstinencia?

Si la pareja tiene gripe, moco, tos... creo que será poco probable que quiera besarla... y eso es desde antes de Jesucristo.

¿Mando a mi hijo al vacacional o lo dejo en casa?

Que haga su vida normal, pero trate de averiguar si en el vacacional toman medidas de higiene. Confirme si se trata de un lugar limpio, que no reciba gente en exceso; si es un lugar con capacidad para 10 personas y hay 50... Son las cosas que debemos saber no solo por el coronavirus, sino por la influenza.

Dicen que hay que evitar las conglomeraciones... ¿Taxi o Metrovía?

Lastimosamente dependerá de las características de cada persona, si tengo probabilidades para un taxi pues lo tomo. Si veo que hay un bus repleto de punta a punta y, hay un tosedor ahí tengo que cubrirme la nariz y pedirle a la persona que cumpla con los métodos de cuidado y barrera.

¿Visito a mi familia? ¿Voy al cine? ¿Como en casa o en un restaurante?

Coronavirus: Las mascarillas solo son necesarias para las personas inmunodeprimidas Leer más

Esta es una enfermedad que en su mayor porcentaje se transmite cuando el paciente tiene síntomas; cuando un paciente está enfermo, y un enfermo es fácil de reconocer. Las medidas de higiene tengo que aplicarlas por regla para todo, si tengo síntomas respiratorios debo ir donde mi médico y tratar de quedarme en casa. Esa es la colaboración que viene de la población. Además hay que mantener las superficies limpias: pisos, mesas, escritorios, teléfonos, pantallas, mouse... y para eso hay que utilizar cloro y alcohol, respectivamente.

¿Si alguien tiene gripe debe ir a trabajar?

Dependerá del médico del trabajo, pero en este momento, a cualquier trabajador que tenga síntomas respiratorios se le aconseja quedarse en su casa.

¿Qué mismo pasa con las mascarillas?

Esto es inadecuado con letras grandes. Las mascarillas tienen uso e indicaciones precisas, solo son necesarias en hospitales o en casas cuando yo estaré cerca de un paciente enfermo o, si yo estoy enfermo y debo acudir a algún lugar. No debemos andar por la calle caminando con mascarilla cuando eso no tiene ningún beneficio.