La Contraloría determinó que existen indicios de responsabilidad penal en el proceso de adquisición y compra de dispositivos e insumos médicos para solventar la emergencia sanitaria por COVID-19, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El resultado del examen especial fue remitido a la Fiscalía por parte del contralor Pablo Celi.

En estos hechos estarían vinculados el exdirector general del IESS, la exdirectora nacional de Servicios Corporativos y la exsubdirectora nacional de Contratación Pública, entre otros funcionarios. Informe de Contraloría

Según el organismo de control, se evidencia irregularidades en la compra de mascarillas, pantallas faciales, guantes y otros implementos de protección, lo que derivó en el desabastecimiento de material en las unidades del IESS a nivel nacional.

Además se establece que el exdirector general, Miguel Ángel Loja, declaró en emergencia las dependencias de salud del IESS, aunque esta es competencia exclusiva del Consejo Directivo.

Suscribió, asimismo, una orden de compra por 9.4 millones de dólares, excediendo sus atribuciones para aprobar gasto, puesto que la norma autoriza contrataciones de hasta 7 millones de dólares a ese nivel jerárquico. Tampoco informó al Consejo Directivo de la entidad sobre la compra.

Se precisa que, a pesar de que en el Sistema Nacional de Contratación Pública se encuentran registrados más de 10 mil proveedores con capacidad para cumplir con el objeto de la contratación, se adjudicó a la empresa ALMANTOP S. A., inscrita en la Superintendencia de Compañías para el servicio de venta de alimentos y bebidas.

Esta empresa fue constituida en el año 2000 con 800 dólares, manteniéndose inactiva hasta el 19 de septiembre de 2019.

Se hace constar que se invitó al efecto a empresas vinculadas, relacionadas entre sí a través de sus accionistas o por sus vínculos comerciales. Con algunas de ellas, ALMANTOP S. A. comparte el mismo número de teléfono convencional, como por ejemplo, con PROYECTOS SOCIALES PROSOSTENIBLE S.A. y TAXPERSON S.A.

“Se enviaron invitaciones para participar en el proceso tan solo a 20 proveedores, de los cuales siete enviaron sus ofertas, sin que ninguno incluirá las especificaciones técnicas de los productos ni estuviera registrado como comercializador de los insumos y equipos solicitados en este proceso”, señala el documento de Contraloría.

"Por lo sucedido, la máxima instancia institucional, el Consejo Directivo, decidió suspender la compra y además la destitución del Director General y de aquellos que participaron dentro del proceso", @PaulGranda.#ActivadosPorLaSalud — IESS (@IESSec) April 6, 2020

También observa que el precio fue superior a lo pagado por otras entidades públicas. Por mascarillas tipo N95 se estableció una diferencia del 400 %; en mascarillas quirúrgicas elástico tamaño estándar hay un incremento del 100 %; en guantes de látex medianos del 253 % y en guantes de látex talla grande el 81%.

Las pantallas faciales (protectores oculares) tienen un precio en el mercado de 0.23 dólares, pero fueron cotizados por 21,53 dólares, lo que determina un aumento de 9.259 %. Sin embargo, el informe técnico que sustenta la adjudicación señala que se trata de la propuesta más conveniente a los intereses institucionales.

Adicionalmente, constata que los valores que constan en las certificaciones presupuestarias se ajustaron al valor de la proforma de ALMANTOP S. A.

“Luego de suscrito el contrato, la compañía no cumplió el plazo de 48 horas para la entrega de los insumos, transcurriendo cinco días sin que se realicen las entregas a ninguna de las unidades del IESS, ocasionando que no se cumpla con el objeto de la contratación emergente y que el IESS no cuente con los productos necesarios para atender la emergencia sanitaria”, precisa el examen.