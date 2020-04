Coronavirus: Gremios y colectivos exigen la salida de Paúl Granda del IESS

Cada vez son más voces. Políticos, grupos empresariales y hasta observatorios ciudadanos exigen que el presidente de la República, Lenín Moreno, destituya a Paúl Granda de su cargo frente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Las denuncias por presuntos sobreprecios en las compras de insumos médicos para atender la emergencia derivada por el coronavirus son motivo suficiente, dicen, para despedir al exministro y exalcalde de Cuenca.

La Federación Nacional de Cámaras de Agricultura del Ecuador envió una carta a Moreno con esa solicitud. Para el gremio, que congrega a productores de todo el país, no es posible que se evidencien casos de corrupción en medio de la emergencia nacional. La semana pasada, el IESS estuvo a punto de adquirir mascarillas N95 a doce dólares cada una. En el mercado, sin embargo, esos insumos no superan los cuatro dólares. El Observatorio Ciudadano de Seguridad Social también se sumó a las críticas. El organismo de la sociedad civil pidió que Granda deje el cargo porque no es el adecuado luego de los señalamientos.

Hasta el momento, en el IESS se removió al director general y a otros altos funcionarios. También se reubicó a personal que tuvo relación con el proceso de compra anómala que finalmente no se firmó. Incluso en la Asamblea hubo voces que pidieron la salida de Granda.

En la sesión del pleno de hoy, 2 de abril de 2020, se planteó exigir la renuncia del funcionario pero no se alcanzaron los votos mínimos para esa moción. Según los legisladores que no apoyaron la resolución, el oficialismo cambió el texto discutido. La mayoría de asambleístas exigió la renuncia pero el movimiento afín al gobierno de Moreno cambió la disposición a una "revisión del cargo".