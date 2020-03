"Vivimos momentos difíciles, donde solo el orden, la serenidad y el acatamiento dispuesto por las autoridades serán lo fundamental para salir de esta crisis sanitaria. La vida nos ha puesto pruebas muy duras a través de la historia, pero siempre ha sido el lado humano de las personas el que nos ha permitido salir adelante...". Esas fueron las palabras que dio el alcalde de Samborondón Juan José Yúnez, antes de informar, a través de un video colgado en Twitter este 25 de marzo, que había sido contagiado de COVID-19.

Mensaje a toda la ciudadanía de Samborondón pic.twitter.com/Imt9yBvZxu — Juan José Yúnez (@juanjoseyunez) March 25, 2020

Las pruebas, dijo, llegaron y le confirmaron el diagnóstico. "Soy un paciente asintomático, gracias a Dios me siento bien, pero he acatado las órdenes. Me he quedado en casa, lo que garantiza que no he transmitido el virus a otras personas", precisó desde su cuenta oficial.

Con él son ya cinco los alcaldes de la provincia del Guayas con coronavirus. Entre los contagiados figuran Cynthia Viteri, de Guayaquil; Kléber Falcón, de Yaguachi; y Francisco ‘Paco’ Asán, de Milagro.

Este último confirmó la noticia en un video que fue difundido asimismo en las redes sociales. “Hemos resultado positivos. Mis síntomas todavía son mínimos", manifestó Asán en el audiovisual que fue publicado por la vicealcaldesa Daniela Asán Torres.

Yúnez, que ha confirmado que sigue ejecutando sus funciones aunque aislado, recomendó a los ciudadanos quedarse en casa. "Es momento de que esto nos vuelva solidarios. La gente debe saber que hay que quedarse en casa porque debemos ser solidarios con nuestra familia, nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajos; con nuestros adultos mayores", precisó.

Según el último reporte de Salud, en Ecuador se registraban 1.173 casos; 859 de ellos en Guayas, y 99 en Samborondón.