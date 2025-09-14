Cooperativas de transporte público definirán acciones tras eliminación de subsidio

El Ministerio de Transporte, por su lado, anunció que los primeros registrados ya recibirán su compensación económica

Las cooperativas tendrán una asamblea general para discutir las acciones a tomar.

La Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros (Fenacotip) se pronunció sobre la eliminación del subsidio al diésel anunciado por el Gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

El 12 de septiembre de 2025, tras las jornadas de movilizaciones impulsadas por el Ejecutivo, gremios, sindicatos y organizaciones sociales, el Gobierno de Noboa anunció la eliminación del subsidio y la implementación de un sistema de compensaciones para los transportistas.

Un conjunto de gremios nacionales y provinciales de transporte de carga pesada rechazó la eliminación del subsidio al diésel, dispuesta por el Gobierno de Daniel Noboa, y exigió la derogación del decreto.



Cooperativas dicen que eliminación del subsidio afecta su operación

A través de un comunicado, las cooperativas denunciaron que el incremento en el precio del diésel afecta gravemente la operación del sector del transporte público intra e interprovincial de pasajeros de todas sus filiales.

Incluso exhortaron a que el presidente Daniel Noboa suspenda de manera inmediata la vigencia y ejecución de la eliminación del subsidio al diésel, ya que no están en condiciones para "que le permitan (al intra e interprovincial de pasajeros) enfrentar este desmedido incremento".

Transportistas tendrán una asamblea general para definir acciones

Ante la inevitable afectación de sus operaciones, las cooperativas se han convocado a una asamblea general para lunes 15 de septiembre de 2025, con el fin de analizar el tema y adoptar las medidas que sean pertinentes.

Mientras, la federación solicitó a sus directivos y socios de sus filiales que no se registren en el enlace que ha sido remitido por el Ministerio de Infraestructura y Transporte, hasta con no contar con resolución de la asamblea general.

Gobierno iniciará con el pago de las compensaciones económicas

Por su lado, el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, informó que los primeros transportistas registrados recibirán su primer pago este lunes 15 de septiembre de 2025. Esta compensación, según informó Luque, solo aplica para transportistas de las modalidades urbana e inter e interprovincial.

De acuerdo con Luque, el registro de los transportistas será periódica y tendrá dos cortes a la semana para proceder con el pago de las compensaciones por le eliminación del subsidio al diésel. Hasta octubre, según indicó el ministro, el registro de los transportistas tendrá cortes los domingos para proceder con el pagos los lunes y los miércoles, para cancelar las compensaciones los jueves.

