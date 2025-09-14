Expreso
TRANSPORTE INTERPROVINCIAL
Los transportistas deben registrarse para recibir las compensaciones.ARCHIVO

Eliminación de subsidio: Primeros transportistas registrados recibirán compensación

El Gobierno del presidente Daniel Noboa anunció cómo se pagarán las compensaciones tras el fin del subsidio al diésel

El Gobierno del presidente Daniel Noboa anunció que los primeros transportistas registrados al sistema de compensaciones por la eliminación del subsidio al diésel ya recibirán su primer pago.

A través de un video, el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, informó que los primeros transportistas registrados recibirán su primer pago este lunes 15 de septiembre de 2025.

Esta compensación, según informó Luque, solo aplica para transportistas de las modalidades urbana  e inter e interprovincial. Además, recordó que solo se entregará a los registrados en esta página web.

Los pagos de las compensaciones serán los lunes y jueves

De acuerdo con Luque, el registro de los transportistas será periódica y tendrá dos cortes a la semana para proceder con el pago de las compensaciones por le eliminación del subsidio al diésel.

Hasta octubre, según indicó el ministro, el registro de los transportistas tendrá cortes los domingos para proceder con el pagos los lunes y los miércoles, para cancelar las compensaciones los jueves.

