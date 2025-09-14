Compensación a transportistas: la guía para registrarse en la plataforma y los plazos

El Ministerio de Transporte habilitó el sistema para los beneficiarios. Conozca las fechas clave y los pasos para acceder

En medio de las tensiones por la eliminación del subsidio al diésel, el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) habilitó la plataforma para el registro de los transportistas que accederán a los pagos de compensación económica. El sistema ya está operativo, aunque el anuncio llega entre quejas del sector, cuyos dirigentes comentaron a EXPRESO que esta medida no fue socializada previamente.

¿Cómo registrarme a las compensaciones del Gobierno?

La plataforma registro.mtop.gob.ec es el canal oficial del Gobierno para entregar los fondos a los dueños de vehículos de las modalidades de transporte público urbano, combinado, rural, intraprovincial e interprovincial.

Según anunció el ministro Roberto Luque, el registro es permanente. Sin embargo, se han establecido fechas de corte para organizar los pagos.

- Primer pago: Los transportistas que completen su registro hasta las 18:00 de este domingo 14 de septiembre recibirán su primer depósito el lunes 15 de septiembre.

- Pagos continuos: A partir de la próxima semana y hasta octubre, el cronograma será el siguiente:

Quienes se registren hasta el miércoles, recibirán el pago el jueves.

Quienes se registren hasta el domingo, recibirán el pago el lunes.

"Esto no quiere decir que si no lo haces hasta este domingo 14 de septiembre no vas a recibir tu pago. El registro es permanente", aclaró Luque, en un video difundido en redes sociales.

Guía para el registro en la plataforma

El proceso, según muestra el portal del MTOP, está diseñado en tres fases. A continuación, se detallan los pasos para que los transportistas puedan inscribirse.

Paso 1: Ingresar al sistema

Diríjase al sitio web registro.mtop.gob.ec. En la página de inicio, deberá hacer clic en el botón azul "Registrarse". Una notificación importante en esta pantalla advierte a los usuarios: "OJO: No se admiten certificados bancarios con número de cuenta oculto".

Plataforma del MIT para transportistas. CAPTURA DE PANTALLA

Paso 2: Verificación de identidad

Una vez en el portal de registro, el sistema solicitará una verificación inicial. Este es el primero de tres pasos ("Verificar", "Información" y "Activación"). Para este primer filtro, deberá ingresar:

Tipo de identificación: Cédula o RUC.

Número de identificación.

Campo Verificador

Paso 3: Completar información y activación

Tras la verificación, la plataforma guiará al usuario a las secciones de "Información" y "Activación". Aunque no se detalla públicamente, se presume que en estos pasos se solicitará información personal, datos del vehículo y, fundamentalmente, la información de la cuenta bancaria para recibir el depósito.

La misma plataforma ofrece una vía de contacto para quienes encuentren dificultades. Al presionar el ícono con el signo de interrogación (?), aparece una ventana de "Ayuda" con las siguientes indicaciones:

Enviar un correo electrónico a mesadeayuda@mtop.gob.ec.

En el correo se debe incluir: número de cédula o RUC, RUC registrado, certificado bancario y un detalle del problema.

