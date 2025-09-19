Convocatoria a Constituyente debe respetar mecanismos de control, dice la Corte

La Corte Constitucional respondió a la intención de Daniel Noboa respecto a un llamado a consulta popular sin dictamen previo

El Pleno de la Corte Constitucional, con ocho votos a favor, decidió archivar la propuesta del presidente Daniel Noboa.

La Corte Constitucional respondió al Ejecutivo respecto a su intención de convocar a una consulta popular para la instalación de una Asamblea Constituyente sin pasar por su control previo. “Toda propuesta de convocatoria a Asamblea Constituyente debe respetar la Constitución y los mecanismos de control constitucional”, indicó el organismo.

El 19 de septiembre de 2025, el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 148, con el que llamó a consulta popular para preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo con la convocatoria e instalación de una Asamblea Constituyente.

La decisión se dio un día después de que el propio Noboa confirmara que impulsaría dicha iniciativa, aunque sin adelantar que evitaría el control de la Corte Constitucional al enviar directamente la convocatoria al Consejo Nacional Electoral.

¿Cuál es la posición de la Corte Constitucional?

En un comunicado que recoge cuatro puntos, la alta corte señaló, en primer lugar, que “la Constitución nos recuerda que todas las personas, autoridades e instituciones estamos sujetos a la ley y al orden constitucional”.

En segundo lugar, indicó que las instituciones del Estado pueden actuar dentro del marco de sus competencias, “ejerciendo únicamente las atribuciones que la Constitución y la ley les confieren”.

El tercer punto está relacionado con el rol de la Corte como máximo órgano de interpretación y control constitucional. En ese sentido, recordó que tiene el deber de velar por el respeto a la Constitución en cada acto del poder público.

“Sus decisiones y precedentes son vinculantes y de obligatorio cumplimiento. Ningún órgano puede desconocer los mecanismos constitucionales”, se lee en el comunicado difundido en sus redes sociales.

Finalmente, el organismo expresó que “asegura la participación ciudadana y respeta las iniciativas de modificación constitucional con todas sus garantías”. Añadió que su rol es velar con independencia para que toda propuesta de modificación constitucional se ajuste a los procedimientos previstos en el sistema jurídico.

“Hace un llamado a la prudencia y exhorta a todas las autoridades, actores políticos y sociales a conducir sus actuaciones dentro de la institucionalidad por el bien de nuestro país”, concluye el pronunciamiento.

