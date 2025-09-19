Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

marcela aguiñaga
La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, se pronunció en X.Archivo

Marcela Aguiñaga cuestiona consulta de Noboa: “¿Asamblea Constituyente sin dictamen?”

La prefecta alerta que la Asamblea Constituyente solo puede convocarse con dictamen previo de la Corte Constitucional

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, se pronunció sobre la reciente acción del presidente de la República, Daniel Noboa, quien firmó el Decreto Ejecutivo No. 148 para convocar a una consulta popular con el objetivo de decidir sobre la instalación de una Asamblea Constituyente.

A través de su cuenta de X, Aguiñaga cuestionó la medida. “¿Asamblea Constituyente sin dictamen de la Corte Constitucional? El Ecuador de hoy no es el mismo del 2007. Hoy enfrentamos mayores niveles de pobreza, inseguridad y violencia”, escribió.

La prefecta, también miembro de Revolución Ciudadana, enfatizó que: “Una Constituyente solo puede convocarse con dictamen previo de la Corte Constitucional. Ese es el camino”.

RELACIONADAS

El decreto presidencial define la convocatoria como la “única vía legítima y eficaz” para redefinir el pacto social y reestructurar el Estado, en medio de lo que el gobierno considera una crisis integral de seguridad, política y económica.

La pregunta clave de la consulta

La pregunta que se someterá a votación es la siguiente:

"¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?"

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ¿Cuáles son las principales críticas a la actual Constitución de 2008 en Ecuador?

  2. Trabajadores en Ecuador buscan salarios que superen el básico; ¿cuánto quieren ganar?

  3. Taylor Swift sí estrenará Release Party of a Showgirl en Ecuador: Aquí los detalles

  4. Marcela Aguiñaga cuestiona consulta de Noboa: “¿Asamblea Constituyente sin dictamen?”

  5. LigaPro 2025: Estos son los equipos que pelean por no descender ¿Cuántos peligran?

LO MÁS VISTO

  1. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  2. ¿Cómo aplicar al Bono Raíces en Ecuador?: requisitos para ser beneficiario de $ 1.000

  3. ¿Toque de queda en Quito? Lo que se sabe de la medida tras anuncio de paro nacional

  4. Noboa responde al MICC: “Yo les declaro personas no gratas a ellos en todo el país”

  5. ADN impulsa otra queja contra RC: ¿Cuál es la acusación contra Mónica Palacios?

Te recomendamos