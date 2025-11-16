Expreso
La jornada electoral concluyó a las 17:00.Matthew Herrera

Consulta Popular 2025: Ecuador cerró urnas y resultados llegan a las 19:00

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, informó que la jornada electoral cerró con una participación masiva y pacífica 

La jornada electoral de este domingo en Ecuador concluyó con un balance positivo según el Consejo Nacional Electoral (CNE). La presidenta del organismo, Diana Atamaint, anunció en una transmisión en vivo que más del 80% de los ciudadanos habilitados acudieron a las urnas, lo que refleja un alto nivel de compromiso democrático.

Atamaint destacó que la ciudadanía ejerció su derecho al voto de manera masiva y pacífica, acompañada por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, quienes garantizaron la seguridad en los recintos electorales. “La ciudadanía ejerció su voto en tranquilidad absoluta”, subrayó la presidenta del CNE, resaltando que no se registraron incidentes de consideración durante la jornada.

La jornada se desarrolló en el marco de la consulta popular y referéndum impulsados por el gobierno de Daniel Noboa, en la que más de 13,9 millones de ecuatorianos estaban habilitados para pronunciarse sobre temas de reforma constitucional, reducción del Parlamento y la autorización de bases militares extranjeras.

Transparencia y acompañamiento internacional

La presidenta del CNE también informó que medios de comunicación y observadores internacionales permanecieron en los recintos electorales para garantizar la transparencia del proceso. Este acompañamiento busca reforzar la confianza ciudadana en los resultados y en el escrutinio que inicia inmediatamente después del cierre de las urnas.

Los primeros votos en transmitirse corresponden a los personas privadas de libertad (PPL), quienes ejercieron su derecho en días previos. En el caso del voto en el exterior, Atamaint precisó que la jornada ya concluyó en 47 zonas, mientras que en otras 46 zonas aún continúa y finalizará a las 19:00 hora local.

Consulta popular 2025

Entre escepticismo y optimismo: así se vivió la Consulta 2025 en el 24 de Mayo

Leer más

El CNE recordó que los resultados preliminares estarán disponibles a través de su página web oficial, el repositorio digital y la aplicación móvil, herramientas que permiten a la ciudadanía seguir en tiempo real el avance del escrutinio.

Inicio del escrutinio y expectativas

Con el cierre de las urnas, el país entra en la fase de escrutinio, considerada crucial para definir el rumbo político de Ecuador. La transmisión oficial de resultados comenzará a las 19:00, momento en el que se darán a conocer las primeras tendencias.

La jornada electoral se caracterizó por un ambiente de normalidad y orden, con un flujo constante de votantes en ciudades como Quito, Guayaquil y Cuenca. Desde tempranas horas, los recintos se mantuvieron abiertos bajo estrictas medidas de seguridad, y la afluencia aumentó hacia el mediodía

