Consulta Popular 2025: Luisa González y Rafael Correa reaccionan a resultados

La presidenta de la Revolución Ciudadana dio declaraciones sobre los resultados preliminares de la consulta 2025.

La presidenta de Revolución Ciudadana, Luisa González, se pronunció mediante una declaración pública este domingo 16 de noviembre sobre los resultados preliminares de la consulta y referéndum impulsados por el gobierno de Daniel Noboa. En su intervención, González criticó la propuesta de instalar bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano, recordando que inicialmente se mencionó Baltra como posible ubicación, luego Salinas y finalmente Manta

“Las bases militares extranjeras que Daniel Noboa está proponiendo, primero dijo que va en Baltra, después cuando vio que bajaba el sí dijo que va a Salinas, que va a Manta. El pueblo ecuatoriano le dice no queremos bases militares en nuestro territorio”, señaló.

La dirigente política enfatizó que la ciudadanía rechaza lo que considera una subordinación a intereses externos: “A Noboa que representa exactamente lo mismo, no representa al pueblo ecuatoriano sino a Estados Unidos, Ecuador le dice no”.

Además, González cuestionó la pertinencia de la pregunta sobre la Asamblea Constituyente, calificándola como un gasto innecesario que mantiene al país en incertidumbre. “Es innecesario gastar 300 millones y mantener al pueblo en zozobra por un capricho de Daniel Noboa”, afirmó

Críticas a la gestión de seguridad

González también se refirió al debate sobre la Constitución y su supuesta protección a los delincuentes. Recordó que, pese a las críticas del gobierno, las detenciones recientes demuestran que el problema no radica en el marco legal, sino en la falta de decisión política.

Campaña en redes sociales durante silencio electoral: Esto dijo Diana Atamaint Leer más

“Le dicen no a una constitución que según él protege a los delincuentes, y vemos que con esa constitución hoy día han apresado a Pipo. Entonces no es la constitución y las leyes, es la falta de decisión y voluntad política ante la violencia y la delincuencia”, expresó.

“Tendencia irreversible” y rechazo a Noboa

El expresidente Rafael Correa también reaccionó a los resultados preliminares a través de su cuenta en la red social X. Con un mensaje contundente, aseguró que la tendencia es irreversible y que el pueblo ecuatoriano ha expresado un rechazo claro al actual mandatario.

🇪🇨🇪🇨🇪🇨

Tendencia IRREVERSIBLE:

El pueblo ecuatoriano le dice NO a Noboa, a sus mentiras, a su corrupción, a su incapacidad

y a su prepotencia.

Un resultados adverso tan contundente también ratifica el fraude del 13 de abril. Es imposible que en siete meses se deteriore tanto: es… pic.twitter.com/jhOgF8JMJM — Rafael Correa (@MashiRafael) November 16, 2025

Correa agregó que el resultado adverso ratifica lo que él considera un fraude ocurrido en abril pasado. “Un resultado adverso tan contundente también ratifica el fraude del 13 de abril. Es imposible que en siete meses se deteriore tanto: es que nunca ganó”, señaló.

Las declaraciones de González y Correa se producen en un momento crucial para el país, donde los resultados de la consulta y referéndum reflejan un escenario de tensión política y cuestionamientos a la gestión del presidente Noboa.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ