Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

luisa González
Luisa González ejerció su derecho al voto en Manabí.Cortesía

Consulta Popular 2025: Luisa González votó en Chone y pidió defender derechos

La presidenta de la RC esperara resultados electorales en Quito y a las 17h30 se pronunciarán sobre los mismos

La presidenta de la Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, acudió la mañana de este domingo a ejercer su derecho al voto en el Colegio Carlos Pomerio Zambrano, ubicado en la parroquia Canuto, del cantón Chone, en el norte de Manabí. La dirigente llegó acompañada de varios simpatizantes y amigos que la recibieron entre aplausos y muestras de apoyo mientras avanzaba hacia su junta receptora del voto.

RELACIONADAS

Tras sufragar sin inconvenientes, González reiteró que la jornada de este 2025 implica dos votaciones distintas: la consulta popular y el referéndum. Enfatizó que “hoy no se vota por partidos políticos”, sino por derechos fundamentales que atañen a todos los ecuatorianos, sin distinción ideológica.

“Hoy votamos por los derechos de los niños, de los jóvenes, de nuestros adultos mayores, de los trabajadores públicos y privados; votamos por el derecho a un empleo digno, con un seguro en el IESS, ISSFA e ISPOL. También votamos por los derechos de la naturaleza, por nuestras familias y por la patria”, declaró.

consulta 2025

Consulta Popular 2025: ausencia en juntas y gran despliegue de seguridad en Manabí

Leer más

Sobre una posible nueva Asamblea Constituyente

Respecto a la pregunta final, relacionada con una posible Asamblea Constituyente, advirtió que su resultado será decisivo para el futuro del país. “Si se pierde esa pregunta, nos jugamos la seguridad social de millones y el derecho al trabajo digno. Yo ya he dicho públicamente que votaré no”, afirmó.

La líder de la RC anunció además que, tras su votación, viajará a Quito para esperar los resultados junto a la estructura nacional del movimiento. “A las 17:30 daremos declaraciones desde la sede de la Revolución Ciudadana en Quito”, informó.

RELACIONADAS

González cerró su intervención señalando que permanecerán vigilantes durante el desarrollo de los comicios. “Esperamos que se permita el acceso de los veedores a las juntas y al conteo. En procesos anteriores no se permitieron aparatos electrónicos ni el reconteo, por lo que hemos alertado a los organismos internacionales presentes”, concluyó.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Cascos de motociclistas serán probados con combos para garantizar su resistencia

  2. Consulta Popular 2025: Denuncian papeletas falsas y alteradas en Esmeraldas

  3. María José Pinto vota en Quito y llama a participar en la consulta popular 2025

  4. Consulta Popular 2025: dónde ver los resultados en tiempo real del CNE

  5. Consulta Popular 2025: Luisa González votó en Chone y pidió defender derechos

LO MÁS VISTO

  1. Hora y cómo ver EN VIVO Michael Morales vs. Sean Brady | UFC 322

  2. Muñoz responde a críticas por compra de hornado: “Querían generar polémica”

  3. Consulta aquí tu lugar de votación para el referéndum y la consulta popular 2025

  4. “Hemos llegado al lugar donde van a morir”: el horror del caso Las Malvinas

  5. ¿Es viable el aumento salarial para servidores públicos de hasta $250 en 2026?

Te recomendamos