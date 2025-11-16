Consulta Popular 2025: Luisa González votó en Chone y pidió defender derechos

La presidenta de la RC esperara resultados electorales en Quito y a las 17h30 se pronunciarán sobre los mismos

La presidenta de la Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, acudió la mañana de este domingo a ejercer su derecho al voto en el Colegio Carlos Pomerio Zambrano, ubicado en la parroquia Canuto, del cantón Chone, en el norte de Manabí. La dirigente llegó acompañada de varios simpatizantes y amigos que la recibieron entre aplausos y muestras de apoyo mientras avanzaba hacia su junta receptora del voto.

Tras sufragar sin inconvenientes, González reiteró que la jornada de este 2025 implica dos votaciones distintas: la consulta popular y el referéndum. Enfatizó que “hoy no se vota por partidos políticos”, sino por derechos fundamentales que atañen a todos los ecuatorianos, sin distinción ideológica.

“Hoy votamos por los derechos de los niños, de los jóvenes, de nuestros adultos mayores, de los trabajadores públicos y privados; votamos por el derecho a un empleo digno, con un seguro en el IESS, ISSFA e ISPOL. También votamos por los derechos de la naturaleza, por nuestras familias y por la patria”, declaró.

Consulta Popular 2025: ausencia en juntas y gran despliegue de seguridad en Manabí Leer más

Sobre una posible nueva Asamblea Constituyente

Respecto a la pregunta final, relacionada con una posible Asamblea Constituyente, advirtió que su resultado será decisivo para el futuro del país. “Si se pierde esa pregunta, nos jugamos la seguridad social de millones y el derecho al trabajo digno. Yo ya he dicho públicamente que votaré no”, afirmó.

La líder de la RC anunció además que, tras su votación, viajará a Quito para esperar los resultados junto a la estructura nacional del movimiento. “A las 17:30 daremos declaraciones desde la sede de la Revolución Ciudadana en Quito”, informó.

RELACIONADAS El CNE difundirá resultados a través de su página web y su app

González cerró su intervención señalando que permanecerán vigilantes durante el desarrollo de los comicios. “Esperamos que se permita el acceso de los veedores a las juntas y al conteo. En procesos anteriores no se permitieron aparatos electrónicos ni el reconteo, por lo que hemos alertado a los organismos internacionales presentes”, concluyó.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ