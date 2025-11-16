Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

consulta 2025
En Manabí se registraron 3 crímenes antes de comenzar la jornada electoral.Alejandro Giler

Consulta Popular 2025: ausencia en juntas y gran despliegue de seguridad en Manabí

La provincia cuenta con un despliegue de 5000 efectivos. En horas previas al inicio del proceso hubo 3 crímenes en Manta

Manabí, una provincia marcada por la violencia, cumple este domingo 16 de noviembre con el proceso electoral desde tempranas horas, pero con novedades en los recintos, donde las Juntas Receptoras del Voto se instalaron con votantes que llegaron temprano y suplieron la ausencia de los miembros de las Juntas Receptoras del Voto.

RELACIONADAS

La Delegación Provincial Electoral de Manabí oficializó el inicio del Referéndum y Consulta Popular 2025 en un acto que reunió a autoridades electorales, representantes institucionales y organismos de seguridad. Durante la ceremonia, el director provincial, Julio Eduardo Yépez Franco, destacó que “este proceso ha sido preparado con rigor técnico y absoluto compromiso institucional”.

En la misma línea, el presidente de la Junta Provincial Electoral, Danilo Zurita Ruales, afirmó que “Manabí inicia este proceso con responsabilidad democrática y plena solvencia operativa”.

La provincia cuenta con 1317.934 electores habilitados, distribuidos en 378 recintos y 3.979 Juntas Receptoras del Voto.

referéndum y consulta popular 2025

EXPRESO y EXTRA | EN VIVO | La jornada del referéndum y consulta popular 2025

Leer más

Amplio despliegue militar y policial en la provincia

Para garantizar el orden y la seguridad durante la jornada, Manabí cuenta con un despliegue de al menos 3.000 militares y 2.000 policías, ubicados dentro de los recintos y en zonas aledañas. Este operativo responde tanto a las exigencias del proceso democrático como al grave contexto de seguridad que enfrenta la provincia. Manabí es una de las más violentas del país, por lo que el reforzamiento busca prevenir incidentes que puedan alterar la jornada.

En Manta, la previa electoral estuvo marcada por la violencia: tres crímenes registrados en los barrios Miraflores y Santa Lucía —considerados sectores conflictivos por la Policía— encendieron las alertas y motivaron un incremento de patrullajes y controles en puntos estratégicos.

RELACIONADAS

A pesar del entorno de inseguridad, el proceso electoral avanza con normalidad, bajo estrictas medidas de seguridad y con el compromiso institucional de garantizar transparencia, participación ciudadana y una jornada en paz.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Consulta Popular 2025: Luisa González votó en Chone y pidió defender derechos

  2. Dos generaciones, adultos mayores y bebés, se reúnen por la consulta popular

  3. Más de 410 mil lojanos votan en una jornada masiva y sin novedades

  4. Pronóstico de la IA para Emelec vs Liga de Quito en semifinal de Copa Ecuador 2025

  5. Niños y adultos pugnan por conseguir un elector para plastificar

LO MÁS VISTO

  1. Hora y cómo ver EN VIVO Michael Morales vs. Sean Brady | UFC 322

  2. Muñoz responde a críticas por compra de hornado: “Querían generar polémica”

  3. Consulta aquí tu lugar de votación para el referéndum y la consulta popular 2025

  4. Michael Morales vs Sean Brady: horario y dónde ver la pelea en vivo del UFC 322

  5. “Hemos llegado al lugar donde van a morir”: el horror del caso Las Malvinas

Te recomendamos