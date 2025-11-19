Consulta Popular 2025: En tres provincias aún faltan actas por procesar

Una vez que termine la fase de escrutinio, el Consejo Nacional Electoral instalará la Audiencia Nacional de Escrutinio

Una vez que termine el procesamiento de actas, el CNE instalará la Audiencia de Nacional de Escrutinio

En tres provincias aún resta el 100% del escrutinio tras las votaciones del Referéndum y Consulta Popular 2025. La tarde de este 19 de noviembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral informó que en 21 provincias del país el proceso ya concluyó.

“A escala nacional, 21 provincias han concluido con el procesamiento de las actas”, señaló el organismo electoral. De esta manera, las provincias en las que falta completar el escrutinio son Manabí, Pastaza y Morona Santiago. Es decir, dos provincias grandes de la Amazonía y una de la Costa.

De acuerdo con el sitio web del CNE, hasta las 17:50 del 19 de noviembre de 2025 en Manabí todavía existían 16 actas pendientes de escrutinio. Hasta ese momento, el “No” mantenía una amplia ventaja en las cuatro preguntas planteadas por el Gobierno.

En Pastaza, el número de actas por escrutar variaba entre 12 y 14, dependiendo de la pregunta. En esta provincia, el “Sí” estaba adelante únicamente en la relacionada con la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos.

Mientras que en Morona Santiago, hasta la misma hora, el número de actas pendientes era de 119 en las cuatro preguntas. En esa provincia amazónica, el “No” también mantenía una amplia ventaja frente al “Sí”.

¿Qué hace falta para los resultados oficiales?

De acuerdo con la normativa, una vez que concluya el procesamiento de las actas se instalará la Audiencia Pública Nacional de Escrutinio para conocer los resultados de las Juntas Electorales de las 24 provincias del país.

Después de ese paso, se declararán los resultados numéricos del proceso electoral y se abrirá un lapso para la presentación de reclamos por parte de las organizaciones políticas y sociales que participaron en la campaña.

La noche del domingo 16 de noviembre de 2025, el presidente Daniel Noboa reconoció los resultados, por lo que se prevé que, al menos por parte de ADN, no se presenten impugnaciones. Si eso ocurre, lo decidido en las urnas quedará en firme.

