¿Tras la consulta popular, cuándo serán las próximas votaciones en Ecuador?

Desde 2023, los ecuatorianos han acudido a las urnas en al menos seis ocasiones por procesos electorales

El 16 de noviembre de 2025, los ecuatorianos acudieron a las urnas para pronunciarse en las cuatro preguntas del referéndum y consulta popular convocada por el presiente Daniel Noboa.

Aunque el Gobierno llegó al día de la elección con la expectativa de ganar, en especial la pregunta sobre la Constituyente, el avance del escrutinio va confirmando la victoria del No.

El referéndum y consulta popular del 16 de noviembre fue el séptimo proceso electoral para los ecuatorianos en tan solo los últimos dos años.

Dese 2023, los ecuatorianos han acudido a las urnas por estos procesos:

Elecciones seccionales de 2023

Elecciones presidenciales anticipadas y consulta popular de 2023 (primera vuelta)

Elecciones presidenciales anticipadas de 2023 (segunda vuelta)

Consulta popular de 2023

Elecciones presidenciales de 2025 (primera vuelta)

Elecciones presidenciales de 2025 (segunda vuelta)

Crisis en el gabinete de Daniel Noboa tras la derrota en la consulta popular y referéndum.



Conoce los cambios y las variantes que se dieron en el equipo del presidente de Ecuador 👉 https://t.co/I0jN6adYfo pic.twitter.com/i4IxBR59WC — Diario Expreso (@Expresoec) November 19, 2025

Tras la derrota de la Constituyente, los ecuatorianos volverán a las urnas en 2027

Aunque con una posible victoria de la pregunta sobre la Constituyente se proyectaban dos elecciones más (una para elegir a los asambleístas constituyente y otra para aprobar la nueva Constitución), con la derrota, el siguiente proceso electoral se proyecta para el 2027.

El próximo proceso electoral que tendrán los ecuatorianos serán las elecciones seccionales de 2027 para reemplazar a las autoridades locales, que para entonces ya habrán terminado sus periodos. Tentativamente, la elecciones de nuevas autoridades locales sería en febrero de 2027.

En 2029 serán las próximas elecciones presidenciales en Ecuador

Dos años más tarde de las seccionales, en 2029, está previsto que sean las elecciones presidenciales y de asambleístas. Actualmente, Daniel Noboa ejerce la presidencia del mandato 2025 - 2027, aunque está en el poder desde 2023, cuando ganó las elecciones para terminar el periodo del expresidente Guillermo Lasso tras la muerte cruzada.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!