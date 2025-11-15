Consulta aquí tu lugar de votación para el referéndum y la consulta popular 2025

Millones de ecuatorianos se preparan para acudir a las urnas y el CNE recuerda la importancia de revisar el recinto electoral

Plataforma del CNE facilita la consulta del lugar de votación y la verificación de miembros de mesa.

Este domingo 16 de noviembre, Ecuador vivirá una jornada clave: la consulta popular y referéndum 2025. Desde temprano, millones de personas saldrán a ejercer su derecho al voto, pero antes de preparar la cédula y el trayecto, el primer paso indispensable es confirmar dónde te toca votar.

Con más de 13.9 millones de ciudadanos habilitados, el Consejo Nacional Electoral (CNE) espera una alta participación en las urnas, por lo que insiste en que cada votante verifique su información con anticipación para evitar sorpresas de última hora.

¿Dónde me toca votar en la consulta popular 2025?

El CNE confirmó que para este proceso se utilizará el mismo padrón de las Elecciones Generales 2025. Además, desde el 9 de octubre, el organismo empezó a notificar a los 291.080 miembros de las Juntas Receptoras del Voto, quienes deben cumplir con una capacitación obligatoria previo a la jornada.

Para facilitar todo, el CNE mantiene habilitado su sistema digital para consultar el lugar de votación, la junta asignada y si el ciudadano fue designado como miembro de mesa.

Consulta aquí tu lugar de votación en Ecuador

Paso a paso: cómo consultar tu lugar de votación en Ecuador

La revisión se puede hacer desde el celular o computadora en pocos segundos:

Entra a www.cne.gob.ec Dirígete a la sección “Referéndum y Consulta Popular 2025” Selecciona “Consulta tu lugar de votación” Ingresa tu número de cédula y fecha de nacimiento Marca “No soy un robot”

El CNE habilita herramientas en línea para verificar el recinto electoral y evitar contratiempos en las votaciones 2025. X: @cnegobec

El sistema mostrará tus datos electorales completos: nombres, recinto, junta, dirección, provincia, cantón, parroquia y sector. Si fuiste seleccionado como miembro de mesa, esa información aparecerá de inmediato.

