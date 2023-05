Conductores tienen bajas expectativas acerca de las soluciones de movilidad en Quito

En su discurso de posesión el alcalde Pabel Muñoz, se refirió al tema de la movilidad. En el mismo señaló que durante su administración buscará priorizar el uso del transporte público sobre el de los vehículos particulares.

También añadió que la medida de restricción vehicular "Pico y Placa" será revisada los próximos dos meses, entre las autoridades y quienes elaboraron el estudio de movilidad para la ciudad.

EXPRESO consultó a algunos conductores de Quito sobre qué esperan de la medida, en este nuevo período administrativo.

Jorge Suárez, vive en Pomasqui y trabaja en el sector de la embajada Americana, el cree que el "Pico y Placa" no ha sido la solución para los problemas de movilidad. "Lo único que quiere la gente es llegar a salvo a casa... pero con esa basura de servicio de transporte que existe, todos se compran carro, esa es la solución", afirma.

Él afirma que la forma de incentivar de las autoridades es a través de los impuestos. "Así que imagino que ese incentivo será el peaje en el Centro Histórico, soy muy escéptico la verdad que puedan arreglar algo. Y que con un alcalde con una glosa y que participó en toda esa maraña de la Refinería del Pacífico, personalmente no me augura buenas intenciones", finalizó.

Por su parte Jorge Lugo, quien trabaja en el sector de Monteserrín, considera que no va a existir mayor cambio en la lógica de aplicación de la medida. " Me imagino que se mantiene los mismos horarios y no creo que vayan a poder mejorar con tanto vehículo. Quizá buscar alguna forma de rotar los dígitos, eliminar es imposible pero creo que si hay mucha gente que le afecta el pico y placa" señaló.

Según Carlos Páez, exsecretario de movilidad y exconcejal de Quito, la medida del "Pico y Placa" fue adoptada hace 13 años, cuando el parque automotor era considerablemente menor del que existe actualmente y cuando las necesidades de desplazamiento de la ciudad eran diferentes. Por lo tanto considera obvio hacer una evaluación sobre la medida.

Detalla que cuando estaba en funciones desarrollaron un sistema de captura de indicadores, que también se podrían implementar, como de flujos vehiculares, en las principales intersecciones a distintas horas del día, condiciones de operación de vehículos particulares, condiciones de operaciones del transporte público, así como contar con la opinión de la ciudadanía, que indudablemente alimenta los criterios técnicos de movilidad, señaló Páez.

Menciona que el anunció del alcalde sobre analizar la medida de restricción vehicular, es pertinente. Pues una "medida que fue pensada para otras condiciones de movilidad, no puede ser mantenida por la pereza intelectual, el recelo o la incapacidad de las anteriores gestiones que no estuvieron a la altura de la situación", añadió.

