Pabel Muñoz ofreció su primer discurso como alcalde de Quito, en el que presentó un diagnóstico de las condiciones en las que la recibe en temas como seguridad, empleo, violencia, pobreza, entre otros y detalló a breves rasgos algunos de los proyectos con los que plantea mejorar la calidad de vida de los quiteños, en esas áreas.

Para ello dividió su plan de trabajo en cinco ejes: hábitat, seguridad y convivencia ciudadana; trabajo, producción, emprendimiento e innovación; protección y cuidados, y promoción social; movilidad sostenible y segura; y Quito intercultural, ecológico, saludable activo y entretenido.

Sobre el primer eje, señaló que llega con un nuevo proyecto de ciudad, diseñado en torno a satisfacer necesidades compartidas, desarrollar centralidades articuladas con el sistema de transporte, mejorar la conexión entre lo urbano y lo rural, intervenir el espacio público para que la gente se tome las plazas y parques y no la delincuencia.

Muñoz contó que ha mantenido reuniones con las autoridades nacionales encargadas de la seguridad, por lo que se ha comprometido a facilitar unidades de Policía Comunitaria actualmente vacías, dotar de motos y patrulleros a los nuevos gendarmes que se incorporarán al servicio de la ciudad y habilitar para ellos vivienda fiscal. También planea impulsar alarmas comunitarias, y recrear modelos exitosos en otros países, con las mujeres como constructoras de paz en los barrios. “El reto no es armar a la ciudadanía, el reto es desarmar a la delincuencia”, apuntó.

También sobre seguridad, señaló que se trabajará en gestión de riesgos, uso y tenencia de la tierra y prevención de desastres. Anunció que ya está listo un borrador de ordenanza para impulsar una regulación masiva de barrios, que es perfectible y que será tratado y pulido en el Concejo Metropolitano. Pero aclaró que solo se aplicará en aquellos asentamientos que no estén en condiciones de riesgo no mitigables, porque estos necesitarán de reubicación. Al respecto dijo que se dejará un mensaje claro a los traficantes de tierras, porque en lo venidero no se regularizarán barrios.

En cuanto a grandes proyectos que requiere la ciudad, anunció que se construirá un nuevo complejo sanitario para Quito, se cristalizará el proyecto de metrocable para conectar a Quito con los valles, se impulsará el cambio de buses a diésel por buses eléctricos, se repotenciará el proyecto de tratamiento de aguas residuales Vindobona, se mejora y ampliará el Centro de Convenciones Metropolitano, con inversión privada y se llamará a la mesa de inversiones, para abrir nuevos mercados para la ciudad, “pero que Quito deje de ser un mercado” en el que priman el desorden y problemas graves como el microtráfico.

Otro de los puntales del nuevo Municipio será el de la protección y cuidados. Al respecto, Muñoz dijo que la capital será una ciudad cuidadora y responsable con los niños, personas de la tercera edad, en situación de movilidad humana, en situación de calle, enfocada en cambios para que las mujeres no reciban la mayor carga de estas tareas. También señaló que la ciudad debe erradicar la violencia de género, a través de políticas de igualdad, protección y no violencia hacia las mujeres. Se comprometió a administrar la ciudad con perspectiva de género y que los proyectos en ese sentido estarán conectados con el trabajo al respecto que se ha realizado y se proyecta desde la Prefectura encabezada por su compañera de tienda política, Paola Pabón. Por otro lado, afirmó que se levantará un comedor comunitario, en conjunto con el Banco de Alimentos de Quito.

En cuanto a movilidad, dijo que actualmente los indicadores señalan problemas serios en cuanto a congestión vehicular y accidentabilidad. Por ejemplo, un quiteño pierde algo más de siete días de cada año en los embotellamientos. Por ello, el Municipio apuntará hacia una movilidad sostenible y segura, con enfoque en el peatón. En este sentido, además de poner en marcha al Metro de Quito al 100 % señaló que se resucitará el sistema BiciQ, suspendido a raíz de la pandemia y dijo que trabajará en políticas que desincentiven el uso del auto y prioricen el uso de un transporte público seguro y de calidad. Este lunes 15 de mayo sostendrá su primera reunión para evaluar la situación del Metro, en la que participarán todos los actores involucrados en este sistema.

Además, Muñoz señaló que existen elementos básicos para enfrentar las crisis que enfrenta el país: el primero es devolverle a la política la esencia de buscar el interés colectivo, a través del reconocimiento público de los adversarios. “Una política que no es capaz de ilusionar, de abrir espacio de lo posible, se vuelve una fría maquinaria burocrática al servicio de sí misma. Y no se trata de ofertar castills en el aire ni que los monumentos giren 360 grados, eso es demagógico y yo no soy demagogo ni creo en una política de discursos mágicos”, dijo, en referencia a uno de los ofrecimientos del presidente Guillermo Lasso para Quito, con respecto de la Virgen del Panecillo, durante su campaña electoral.

Como segundo elemento, dijo, se plantea radicalizar la democracia, como respeto irrestricto de la voluntad popular. Por eso afirmó que priorizará las necesidades fundamentales de los más golpeados por las crisis que vive el país, gobernará para todos los habitantes de la ciudad.

Finalmente señaló que “las crisis estructurales que viven Quito y Ecuador hoy son resultado de un prolongado ciclo en el que los electos han traicionado al pueblo que los apoyó, porque la traición a la democracia no es solo cambiar de plan de Gobierno, de aliados, de identidad política sino también no hacer ningún esfuerzo por cumplir los ofrecimientos de campaña”. Y esto, dijo, no ocurrirá en su administración, pues con su equipo planean cumplir sus propuestas.

Refiriéndose a la crisis que vive el país y a la situación política actual, dijo: “como ciudad capital y centro gravitacional de la vida política del país se ofrece como espacio de encuentro y confluencia de fuerzas políticas, de actores públicos y privados, de universidades y centros de pensamiento, de movimientos sociales, sindicatos, gremios, colectivos, organizaciones de mujeres, pueblos y nacionalidades indígenas, de todos los actores comprometidos con el bien común”. Pero aclaró que “este no es un interés que apunte a lo nacional, esta es solamente la posición firme del alcalde de la capital de la República, figura que la perdimos en las anteriores administraciones”.

Sobre él y su equipo de trabajo, subrayó que no son improvisados o arrogantes, sino que tienen una trayectoria en planificación y gestión pública que ponen ahora al servicio de la ciudad. Por eso se comprometió a pasar “cuatro años sin pensar en otra cosa que no sea Quito”.

En la parte final de su discurso, habló sobre las relaciones internacionales con ciudades de Argentina, Colombia y de otros países. Por ejemplo, dijo que recibió un pedido de Matías Capuleto, funcionario del gobierno argentino, por la que pidió autorización para volver a colocar el busto en memoria del expresidente argentino Néstor Kirchner, que en 2018 fue retirado de la Plaza Argentina, durante la administración de Mauricio Rodas, y apoyará el regreso de la Unasur, de la que Quito fue capital.

Muñoz asumió su cargo en una ceremonia oficial, la tarde de este domingo 14 de mayo de 2023, en el Teatro Sucre, a la que acudieron todos los concejales electos, autoridades locales y nacionales e invitados especiales. Presidiendo el acto estuvieron Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral y Virgilio Saquicela, reelecto pocas horas antes como presidente de la Asamblea Nacional. Junto a ellos, en la mesa directiva, estuvieron también Paola Pabón, quien repite en el cargo de Prefecta de Pichincha y Alfredo Espinoza Matheus, arzobispo de Quito y primado del Ecuador. En las butacas se ubicaron varias figuras de la política, como Andrés Arauz y Carlos Rabascal, quienes se presentaron como el binomio correísta en las elecciones presidenciales últimas.

Previamente, Muñoz recorrió la que desde este día será su oficina y luego recibió el bastón de mando, en la sala de sesiones del Concejo Metropolitano de Quito, de manos del alcalde saliente, Santiago Guarderas, con quien mantuvo una corta reunión.

Pabel Muñoz logró el triunfo en las elecciones de febrero pasado con el 25,18 % de votos. Consiguió una diferencia estrecha con el segundo mejor votado, Jorge Yunda, quien obtuvo un 22,20 %. El tercero fue Pedro Freile, con 21,97 % de los votos.

Es la segunda vez consecutiva en que un candidato logra la Alcaldía de Quito con un bajo porcentaje de votación. En 2019, Yunda ganó las elecciones con un 21,3 %. Fue un cambio brusco, tomando en cuenta que su predecesor, Mauricio Rodas, se convirtió en alcalde con el 58,5 % de los votos.