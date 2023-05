Una sorpresa que nunca pensaron encontrarse fue la que se llevaron los familiares de Mayra Rosario Medina Troya, de 40 años, quien la noche del sábado decidió ponerle fin a sus días colgándose con un cordón.

Un año de bullying como trasfondo del presunto suicidio de una colegiala Leer más

En el sector Barrio Lindo, del cantón Mocache, en Los Ríos, los habitantes se quedaron sorprendidos por la escena, ya que aseguraron que nunca vieron nada inusual.

Su hija fue quien la encontró guindada y rápidamente pidió ayuda a los vecinos, quienes decidieron llamar a la Policía. La mujer, al parecer, habría caído en depresión y esperó el momento para quedarse sola y así poder efectuar su deceso.

La hija de la fallecida encontró sobre la mesa una carta que la conmovió, ya que explicaba las motivaciones del caso. “Hijita de mi vida te amo, perdóname por lo que estoy haciendo, pero yo no aguanto tanto dolor en mi corazón. Ya no puedo más, solo quiero que le pidas a tus tíos que te ayuden en todo este proceso y que no te dejen sola, te amo mi muchachita”.