Conaie reporta enfrentamientos en Cotacachi, durante marcha de la Unorcac

La Unorcac realizó una marcha, en donde se registraron enfrentamientos con gases lacrimógenos

Desde la tarde del 22 de octubre, luego del cese del paro anunciado por la Conaie, policías y militares han intentado despejar todas las vías de Imbabura.

La Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac) realizó este 23 de octubre de 2025 una marcha desde esa localidad hacia Otavalo, provincia de Imbabura. Los participantes tenían previsto llegar hasta el lugar en donde fue baleado Efraín Fuerez, en el marco del paro nacional, pero se registraron enfrentamientos en el sector de Pinsaquí.

Según reportó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), agentes de la Policía Nacional lanzaron bombas de gas lacrimógeno para dispersar a las personas, cuando efectuaban un ritual en conmemoración de Fuerez.

Minutos después, dos agentes y los dirigentes de la Unorcac emitieron un pronunciamiento público en donde dos policías ofrecieron disculpas por emplear el gas. Los representantes indígenas, en cambio, se comprometieron a vigilar que entre los asistentes no se integren "personas infiltradas" para que no agredan a la Fuerza Pública. Un sacerdote los acompañó y uno de los comuneros hizo un llamado a quitarse las mascarillas y dejar ver sus rostros para evitar que personas desconocidas causen incidentes.

La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) se hizo eco de la denuncia de la Conaie en redes sociales, sin embargo no se registraron personas heridas por ese enfrentamiento.

¿La Unorcac se unirá a la Conaie?

Según anunció el 22 de octubre Martha Tuquerres, dirigente de la Unorcac, la marcha de este jueves concluirá con una misa por las víctimas de las movilizaciones y también estaba previsto realizar un pronunciamiento para conocer si se sumarán o no al cese del paro nacional, como dispuso el presidente de la Conaie, Marlon Vargas.

Este jueves, el Gobierno indicó que abriría todas las vías en Imbabura. El ministro del Interior, John Reimberg, informó en una entrevista en Teleamazonas que existían 31 cierres de vías en la provincia, pero la mayoría habían sido despejados y aún quedaban siete por habilitar.

El funcionario de Estado señaló que la Fuerza Pública se mantendrá en las carreteas de la provincia para vigilar que se mantenga la circulación vehicular.

