Colombia contradice versión de Ecuador sobre falta de cooperación en seguridad

El Ministerio de Defensa Colombiano reseñó una de la más reciente operación con el gobierno de Daniel Noboa

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, afirmó que la cooperación con Ecuador “es una de nuestras grandes fortalezas”.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, afirmó que la cooperación con Ecuador “es una de nuestras grandes fortalezas” en la lucha contra el narcotráfico y que “de lo contrario, ganan los criminales”. El funcionario subrayó que ambos países mantienen una coordinación histórica y permanente, cuyos resultados —dijo— se reflejan en operaciones recientes y en los mecanismos binacionales vigentes.

Sánchez recordó que en 2025 se celebraron dos reuniones de la Comisión Binacional Fronteriza (COMBIFRON) entre Colombia y Ecuador: en junio, en Quito, y en noviembre, en Bogotá, además de encuentros de mandos regionales de frontera que continúan activos. Estos instrumentos formales de cooperación —COMBIFRON y reuniones operativas en frontera— están contemplados en la arquitectura bilateral de seguridad y defensa entre ambos países.

Como muestra de esa articulación, el ministro destacó la incautación conjunta de 2,24 toneladas de marihuana realizada el 16 de enero de 2026 en la zona limítrofe amazónica, en una operación de la Armada de Colombia con el Ejército de Ecuador.

La cooperación entre Colombia 🇨🇴 y Ecuador 🇪🇨 permite resultados concretos contra el narcotráfico transnacional.

Según el reporte oficial, el golpe evitó la distribución de más de 371.000 dosis y causó un perjuicio económico superior a 13 millones de dólares a estructuras dedicadas al tráfico internacional de estupefacientes

Sánchez recordó que en 2025 se celebraron dos reuniones de la Comisión Binacional Fronteriza (COMBIFRON) entre Colombia y Ecuador. cORTESIA

Cooperación bilateral y acciones coordinadas

El Ministerio de Defensa colombiano atribuyó el resultado al intercambio de información y a la coordinación en terreno entre las fuerzas de ambos países. La cartera reiteró que la cooperación bilateral incluye acciones coordinadas en zonas de frontera, intercambio de inteligencia y planificación conjunta de operaciones, en línea con los mecanismos formales existentes.

La incautación del 16 de enero se produjo en un contexto regional complejo y se suma a otros operativos fronterizos reportados en semanas recientes por autoridades de ambos países. Medios colombianos detallaron que la droga —marihuana tipo “creepy”— fue localizada en el área de Playas de Cuyabero, cantón Nueva Loja (Ecuador), y que su trazabilidad estaría asociada a rutas fluviales que conectan la frontera colombo-ecuatoriana con corredores hacia Brasil.

Sánchez insistió en que la cooperación operativa y los canales binacionales son claves para enfrentar a las redes transnacionales, e invocó la necesidad de sostener la articulación táctica y estratégica para proteger a las comunidades en la frontera compartida.

La referencia del ministro a COMBIFRON coincide con la descripción oficial de este mecanismo como un espacio de intercambio de información e integración de esfuerzos entre fuerzas militares, policía, migración e instituciones de inteligencia de ambos países.

