CNE: las elecciones presidenciales serán 21 días antes de lo previsto

La Función Electoral tomó este 10 de febrero de 2020 la decisión de adelantar el calendario de las elecciones de presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos: la primera vuelta será el 7 de febrero de 2021.

Hasta la semana pasado, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, daba como inamovible al domingo 28 de febrero de 2021 como la fecha los comicios, pero por un pedido del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se hizo la revisión.

2da revisión calendario electoral, #RumboAElecciones2021 después del análisis técnico y jurídico por parte de los plenos del @TCE_Ecuador y @cnegobec establecen fechas 7 de febrero 1era vuelta y 11 abril segunda vuelta.

La idea es que no les vuelva a pasar lo que en las elecciones seccionales de marzo de 2019, en las que no se pudo entregar las credenciales y posesionar a varias autoridades porque los recursos interpuestos por los actores político no se resolvieron a tiempo.

El presidente del TCE, Arturo Cabrera, explicó que además de tener listas las resoluciones es necesario que pase un tiempo legal para que las sentencias queden ejecutoriadas y teniendo como fecha de las elecciones el 28 de febrero, eso se podía complicar.

“Corríamos el peligro de que la campaña electoral de segunda vuelta (que se mantiene para el 11 de abril de 2021) tenga una fecha y la definición de los candidatos que pasen a esa segunda vuelta, aún no esté resuelta”, señaló el juez electoral.

El cambio modificó además otras fechas del calendario electoral que tentativamente quedó así:

Convocatoria a elecciones: jueves 17 de septiembre de 2021. Inscripción de candidaturas: entre el 18 de septiembre y el 7 de octubre. Campaña electoral de primera vuelta: del 31 de diciembre al 4 de febrero. Debate presidencial: 17 de enero. Voto de privados de la libertad: 4 de febrero. Voto en Casa: 5 de febrero. Elecciones generales: 7 de febrero.

El pleno del Consejo Nacional Electoral prevé aprobar este calendario hasta el miércoles 12 de febrero de 2020 y la presidenta Atamaint aseguró que, aunque hasta que no se vote en el CNE no es oficial, las fechas consensuadas con el TCE serán las definitivas. Esta misma semana el CNE debe aprobar el presupuesto para las elecciones generales.