Juicio político a Diana Atamaint no pasó de la Comisión de Fiscalización

La Comisión de Fiscalización no dio paso al juicio político a Diana Atamaint.

La solicitud de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, no pasó de la Comisión de Fiscalización, este viernes 31 de enero de 2020. La moción con las conclusiones y con la recomendación de que el juicio pase al pleno de la Asamblea Nacional, presentado por Alberto Arias, legislador de PAIS, tuvo seis votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones.

La sorpresa vino de parte de la alterna de Daniel Mendoza, asambleísta de Alianza PAIS, la legisladora Pinuccia Colamarco, quien llegó tarde y votó en contra, cuando los seis legisladores que votaron a favor esperaban que se sume y poder dar curso al proceso.

La sesión empezó una hora más tarde de lo previsto, con la presencia de nueve de los doce asambleístas que conforman la mesa. La demora, según algunos asambleístas y asesores legislativos, ocurrió porque esperaban que a la reunión se presenten todos.

“El juicio político (a Diana Atamaint) prácticamente termina en la Comisión de Fiscalización al no haber los votos para que proceda al pleno de la Asamblea”, explica la presidenta de la comisión, @JohannaCedeno. pic.twitter.com/qfPrRCbA60 — Diario Expreso (@Expresoec) January 31, 2020

La demora para completar los votos por parte de CREO era evidente. Luis Pachala, legislador de ese movimiento, hizo toda una apología del proceso, la sustanciación y del debido proceso en cada una de las cuatro causales por las que Atamaint era acusada.

El asambleísta esperaba que lleguen a la sesión los asambleístas Karina Arteaga y Daniel Mendoza (PAIS), o sus suplentes; solo llegó la de Mendoza, quien era la esperanza para lograr los votos en la mesa. Sin embargo, Colamarco votó en contra. Arteaga no acudió y tampoco envió a su alterna.

Al no haber votos para aprobar la moción de que pase al pleno, el juicio no tuvo resolución y se quedó en Fiscalización. La presidenta de la mesa, Johanna Cedeño, insistió en sostener que la solicitud no tuvo resolución.

VOTACIÓN

En la lista de funcionarios que votaron a favor están: Luis Pachala, Johanna Cedeño, Fausto Terán, Michel Doumet, Alberto Arias e Ivon Bory, alterna de Silvia Vera.

Se abstuvieron Ángel Gende y Jimmy Candel (BIN), Eliseo Azuero (BADI) y Carmen Rivadeneira (RC).

En tanto que votaron en contra, Ramón Terán (PSC) y Pinuccia Colamarco, alterna de Daniel Mendoza (PAIS).