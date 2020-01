La mejor defensa es el ataque. La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, llegó con todo su arsenal a defenderse del pedido de juicio político presentado por los asambleístas de CREO Jeannine Cruz y Fernando Flores, que le acusan de incumplimiento de funciones.

Su defensa se basó en atacar el accionar que han tenido los consejeros de minoría Luis Verdesoto y Enrique Pita, trasladando la pugna que hay en el organismo electoral a la arena legislativa, al considerar que las acusaciones en su contra se basan en lo que los dos consejeros han venido sosteniendo.

“Las denuncias infundadas que en su momento quisieron desacreditar el proceso y que hace pocos días han sido presentadas malintencionadamente ante esta comisión por el delegado de CREO, Enrique Pita, y el consejero Luis Verdesoto, basadas en relatos, en hechos contados, en conjeturas, sin ninguna prueba, intentan perjudicar una gestión técnica y transparente, y tratan de poner en duda la legitimidad de las autoridades electas”, aseveró.

Su intervención, que duró cerca de dos horas, inició denunciando que la solicitud de juicio tiene errores de fondo y de forma, y que “no es otra cosa que una mala copia de otro juicio político que se dio en la Asamblea”, en referencia al proceso seguido en contra de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que fueron censurados y destituidos.

De forma maliciosa se quiere impulsar este juicio política en mi contra Diana Atamaint

​Presidenta del CNE

Atamaint no cesó en su ataque e insistió en que todo esto se debe a que hay una clara intención de tomarse la presidencia del organismo electoral por parte de CREO. “El único interés de la bancada de CREO, tras este juicio político, es que el vicepresidente Enrique Pita, representante de CREO, asuma la presidencia”, sostuvo.

Además, la titular del organismo del sufragio sostuvo que ha existido un proceso de “boicot” constante por parte de los consejeros al trabajo del Consejo, y acusó a Verdesoto de una actitud machista y racista en su accionar.

Tras dejar estos aspectos en claro, con documento en mano fue refiriéndose a las cuatro acusaciones que se han presentado en el juicio político. Un capítulo especial tuvo que ver con el exdirector nacional de Procesos Electorales, Luis Loyo, quien está detenido acusado de tráfico de influencias. Atamaint se demarcó de la contratación, al tiempo de señalar que al enterarse de la detención solicitó un informe sobre la contratación del exfuncionario, el cual no tenía impedimento de ejercer una función pública, según el certificado del Ministerio de Trabajo.

Yasunidos

“Es un tema sensible para mi”

Diana Atamint, titular del CNE dijo que como mujer amazónica el tema Yasunido es un “tema muy sensible para ella”, y justificó su abstención para entregarle un certificado de las firmas para llevar adelante una consulta popular para la no explotación del Yasuni, al señalar que esta no era una facultad del CNE sino de juez competente, en este caso, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que en sentencia denegó la acción presentada por el colectivo Yasunidos,

OTRAS ACUSACIONES.

Auditorias

Sobre la acusación de incumplimiento del reglamento de auditorias de procesos electorales, Atamaint aseguro que la acusación es falsa, e indicó que de forma general se le imputa de la inobservancia de las normas sin precisar los artículos que se han violentado, lo que le deja en indefensión.

Sanción

La presidenta del ConsejoNacional Electoral, afirmó que es falso que los consejeros, José Cabrera, Estela Acero y ella hayan sido sancionados por irregularidades en los procesos electorales por el Tribunal Supremo Electoral (TCE), al señalar que el organismo se pronuncio en que no se ha establecido hechos de fraude.