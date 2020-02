#RumboAElecciones2021 | No hay que supeditar el proceso electoral a la adquisición del sistema informático.

No se puede decir que el #CNE se cierra, si no hay nuevas computadoras, o peor aún que no habrá democracia si no hay nuevas computadoras. #LuisVerdesoto #Elecciones2021Ec pic.twitter.com/2H2q3rzajz