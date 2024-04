Claudia Garzón pide resguardo policial para comparecer en caso Metástasis

Claudia Milena Garzón Padilla fue designada comisionada para la paz durante la administración de Guillermo Lasso. Se le ha relacionado con diversos líderes de organizaciones criminales, incluyendo al narcotraficante Leandro Norero Tigua, quien fue asesinado el 3 de octubre de 2022 en la cárcel de Latacunga, en Cotopaxi. También se le vincula con José Adolfo Macías Villamar, conocido como alias Fito, líder de Los Choneros, quien se encuentra prófugo desde el 7 de enero de 2024, cuando las autoridades ecuatorianas descubrieron su ausencia de la cárcel Regional de Guayaquil.

La mujer, de origen colombiano, fue vinculada al caso Metástasis el 15 de marzo de 2024. Esta investigación tiene a 52 personas procesadas, quienes harían parte de una red que operaba en favor de Leandro Norero. Claudia Garzón ha sido señalada por la Fiscalía como alguien que "desempeñaba un papel importante en la obtención de numerosas comodidades penitenciarias pretendidas por Leandro Norero, pues por medio de su gestión como miembro de la Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación direccionaba tratos privilegiados" en la cárcel donde estaba el narcotraficante.

Tras su vinculación al caso, se dispuso su presentación periódica una vez al mes en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), pues ella se encuentra fuera el país y no se ha ordenado su detención. Sin embargo, no ha comparecido. ¿Por qué? En un escrito del 12 de abril de 2024 se detalla no solo el motivo de su no comparecencia, sino también un pedido que hace para llevarla a cabo.

Leandro Norero en una foto de archivo. Expreso

El pedido de Claudia Garzón en el caso Metástasis



Mediante un documento presentado por su representante legal en su nombre, se detalla que se solicita al juzgador del caso que "se oficie a la Policía Nacional del Ecuador con el fin de que se brinde el resguardo necesario con el fin de proteger la integridad y vida de la Dra. Claudia Milena Garzón Padilla".

En el escrito se detalla que este pedido, para poder comparecer, lo hace porque existiría un informe de investigación criminal en el que se detalla el riesgo que correría la vida de la excomisionada colombiana. En un extracto incluido en el texto se precisa que "fue posible determinar que el nivel de exposición potencial corresponde a 95 %, cuya valoración de riesgo calificativo es muy alto, esto sin duda acarrea como consecuencia un indicativo bastante elevado por diversos factores exponenciales que ponen en riesgo la vida e integridad" de Garzón.

El caso Metástasis es investigado por la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Las audiencias se realizan en la Corte Nacional de Justicia. René Fraga

Claudia Garzón pide rendir versión telemática



En el mismo documento se detalla que los días 9 y 10 de abril de 2024, la defensa de Claudia Garzón solicitó a la Fiscalía que se proporcione un código de Zoom con el fin de que la excomisionada "pueda rendir su ampliación de versión libre y voluntaria de manera telemática, toda vez que mi defendida se encuentra fuera del país tal y como fue demostrada a la Fiscalía adjuntando los pasajes de avión".

