¿Qué sigue del culebrón con México? Lectura para telenoveleros

Tiene más dramatismo que los culebrones mexicanos. Las intrigas de este caso superan a las de ‘Cuna de lobos’. Los berrinches han sido más estridentes que los de Thalía en ‘María la del barrio’; y las lágrimas superan a las de Victoria Ruffo en ‘La madrastra’.

Al igual que en las telenovelas mexicanas, todo empieza con un antagonista, generalmente poderoso y malo, que esconde un secreto para proteger la integridad de uno de sus hijos. No le importa atropellar a otros con tal de que su protegido salga impune. Veo aquí a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como Catalina Creel en ‘Cuna de lobos’ fingiendo ser lo que no es. Destruyendo vidas, chantajeando a su propia familia con tal de mantener la casta, porque la casta es primero. AMLO es aquel protector de narcos que se hace el tuerto, el bueno y el tonto, para causar compasión, pero al mismo tiempo fue capaz de violar normas elementales del asilo político para llevarse a uno de sus hijos que pretendía huir del infierno grande en su pueblo chico.

Pero, a AMLO le apareció Daniel Noboa, quien, rebelde y justiciero como Miguel en RBD, señaló que no era correcto que le den asilo a un delincuente sentenciado por la justicia ecuatoriana, por lo que decidió que, si AMLO podía violar las normas del derecho internacional, él también podía hacerlo; entonces mandó a sacar al prófugo de la Embajada mexicana en Quito. Como era de suponer todos los países amigos y hermanos encendieron las alarmas y vieron que el transgresor era Ecuador, como efectivamente lo fue, pero también detectaron las malas intenciones del presidente mexicano, quien, seguramente instigado por su hijo putativo preferido, ideó este plan al más puro estilo de la perversa Catalina que contaba con el apoyo del siniestro Dr. Frank Syndel, interpretado por Luis Almagro, quien inmediatamente organizó un baile de máscaras en la OEA para condenar a Ecuador.

AMLO, golpeado en su ego por un “jovencito rebelde”, rompió relaciones, se llevó a su gente y ha presentado una acción en la Corte Internacional de Justicia, para que nuestro país sea expulsado de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, deja una puerta abierta, que Ecuador se disculpe. Mientras estos capítulos ocurrían en México y Nueva York, en nuestro país se desarrollaban otras escenas dramáticas y dignas de ser contadas.

Como no hay duda de que se trató de una incursión ilegal, algunos abogados tuvieron la idea de solicitar un habeas corpus para poner en libertad a Jorge Glas. La idea no era tan descabellada, ya que, si la incursión fue ilegal y Glas tiene asilo político, entonces se trataría de un secuestro, como en telenovela de suspenso. ¿Los argumentos? No hubo orden de allanamiento, se incursionó sin autorización en una Embajada y se lo llevaron a la fuerza, como a Bertha en ‘Cuna de lobos’.

En este capítulo, seguido paso a paso por la teleaudiencia en vivo y en directo, hubo de todo. Un poco de tragicomedia cuando el exvicepresidente dio detalles de cómo lo detuvieron y cuál es su residencia, hasta algo de drama cuando tuvo poses y exclamaciones histriónicas que seguramente arrancaron lágrimas a sus seguidores y risas a sus opositores cuando evadió preguntas por tener estrés postraumático. También hubo suspenso cuando la ministra Mónica Palencia contó cómo se dio el operativo e informó sobre las comunicaciones con el Gobierno de México. Fue interesante descubrir sus sentimientos al ser mexicana y ecuatoriana. También fue aclaratorio cuando reveló que, al momento de la incursión, el Gobierno mexicano solo había enviado una comunicación en la que informaba “haber decidido otorgar el asilo” a Jorge Glas, mas no “haber otorgado el asilo”. Figuras jurídicamente diferentes.

Al final del capítulo, y para añadir más suspenso al culebrón, el tribunal entró en receso hasta el viernes en la tarde en que emitió un fallo sorpresivo. Sentenció que la detención de Glas fue ilegal y arbitraria porque no hubo orden de allanamiento ni autorización para ingresar a la Embajada, lo que reforzaría la posición de México internacionalmente aunque resulte una obviedad porque el Gobierno ecuatoriano ya lo ha reconocido; pero al mismo tiempo negó la libertad solicitada por los abogados de Glas, ya que tiene sentencia ejecutoriada y debe terminar de cumplir el tiempo al que fue condenado en el caso Odebrecht por haber recibido entre 17 y 18 millones de dólares, según declararon ante la justicia de Estados Unidos, los “coimadores” funcionarios de la empresa brasileña, José Conceição do Santos y Gerardo de Souza.

¿Cuál debe ser el final de esta telenovela? En mi opinión, el final feliz está en las disculpas, pero, al igual que Miguel en RBD, Daniel Noboa podría ser de esos rebeldes que no se disculpan fácilmente. Seguramente su equipo diplomático no le ha dado los mejores argumentos o no tiene el peso político suficiente para convencerle de que ese es el mejor camino. O quizás está esperando que pase la consulta para hacerlo. Lo lógico, para restablecer nuestras buenas relaciones es que el presidente ecuatoriano ofrezca las disculpas al pueblo de México por haber incursionado en su sede diplomática sin autorización; y así mismo, el presidente de México ofrezca sus disculpas al pueblo de Ecuador por haber querido proteger a alguien que ha causado demasiado daño a ambos países. Todos saldríamos ganando y tendríamos un hermoso final como el de ‘Corazón salvaje’.

