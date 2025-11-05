Catalina Cajías fue condecorada con la Manuela Sáenz a la Integración Latinoamericana

La distinción subraya la importancia de su trabajo en el fortalecimiento de la participación femenina en sectores económicos

Durante la sesión solemne por el aniversario del Parlamento Andino, celebrada en la ciudad de Ibagué, Colombia, la líder ecuatoriana Catalina Cajías fue galardonada con la prestigiosa condecoración “Manuela Sáenz a la Integración Latinoamericana”. Este reconocimiento fue entregado por la Mesa Directiva del Parlamento Andino, en reconocimiento a su destacada trayectoria en la promoción de la equidad de género y su labor por la integración regional de América Latina.

El secretario general del Parlamento Andino, en representación de los países miembros —Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú— destacó el “notable liderazgo” de Cajías, resaltando su contribución al empoderamiento de las mujeres y su incansable labor por crear espacios de colaboración binacional y regional. La distinción subraya la importancia de su trabajo en el fortalecimiento de la participación femenina en sectores económicos, académicos y de liderazgo en toda la región andina.

Una líder por la integración y el empoderamiento femenino

Catalina Cajías ha sido una de las voces más influyentes en Latinoamérica a favor del liderazgo femenino. Desde 2018, dirige el Women Economic Forum Ecuador y ha impulsado numerosas iniciativas que promueven el empoderamiento económico y político de las mujeres. A lo largo de su carrera, Cajías ha creado redes de colaboración entre mujeres líderes y emprendedoras, fortaleciendo la integración de la región y fomentando el intercambio de conocimientos y experiencias.

El Parlamento Andino destacó que este reconocimiento no solo honra su labor, sino que también rinde homenaje al legado de Manuela Sáenz, símbolo de la integración andina y del poder transformador de las mujeres en la construcción de una América Latina más unida y próspera.

Un evento que celebró la hermandad regional

A la ceremonia asistieron autoridades parlamentarias de los países miembros, delegaciones oficiales, la gobernadora del Tolima, y una delegación de Turquía. Durante el evento, la mesa directiva del Parlamento Andino recibió rosas preservadas como símbolo de la hermandad y el florecimiento de una Latinoamérica más solidaria y cohesionada.

Un reconocimiento internacional

Catalina Cajías ha sido reconocida en diversos escenarios internacionales por su liderazgo y compromiso con la equidad de género. Entre los premios que ha recibido se incluyen el Mujer Icono creando un mundo mejor para todos (India), Mujer Excepcional y de Excelencia (Egipto), Mujer del Año (Ecuador), y el Top 100 Women Awards de América Latina y el Caribe (Perú). Además, su influencia ha trascendido en redes sociales, donde ha logrado visibilizar a miles de mujeres ecuatorianas.

