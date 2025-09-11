Caso Villavicencio: jueza niega apelación porque Fiscalía presentó 19 minutos tarde

Por una formalidad, la jueza Daniela Ayala niega revisar la medida cautelar de José Serrano y Xavier Jordán

Quito. Las hijas de Fernando Villavicencio se presentaron custodiadas en la audiencia de formulación de cargos.

La jueza María Daniela Ayala Álvarez, de la Unidad Judicial Penal de Iñaquito en Quito, negó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General del Estado en el proceso por el asesinato de Fernando Villavicencio. La decisión se adoptó porque el escrito fue ingresado 19 minutos después del plazo legal, según la magistrada.

El 3 de septiembre de 2025, durante la audiencia de formulación de cargos, la magistrada rechazó el pedido de prisión preventiva contra José Serrano Salgado y Xavier Jordán Mendoza. En su lugar ordenó medidas alternativas como la presentación periódica. Frente a esa resolución, la fiscal Ana Elizabeth Hidalgo anunció su intención de apelar.

Sin embargo, el recurso fue ingresado el 8 de septiembre a las 17h:9, cuando el plazo concluía ese mismo día a las 17:00. La jueza Ayala recordó que, aunque el sistema judicial electrónico funciona 24/7, la normativa del COIP establece que los recursos deben presentarse en días y horas hábiles, es decir, dentro de la jornada laboral judicial.

“Cualquier recurso (…) debía interponerse por escrito hasta el 8 de septiembre de 2025 a las 17:00”, señaló la jueza en su resolución, en da más importancia a las formalidades, que a los criterios de la Fiscalía sobre el peligro de fuga, que a su criterio representan, Serrano y Jordán.

Jueza sí da paso a la apelación de Aleaga

En contraste, el recurso de apelación presentado por el exasambleísta prófugo Ronny Aleaga Santos contra su orden de prisión preventiva sí fue admitido, al haberse presentado dentro del término legal. El caso pasará ahora al Tribunal de alzada.

Además, la jueza ordenó que el Consulado de Ecuador en Miami controle la presentación periódica de Jordán Mendoza y autorizó a la Fiscalía la apertura y análisis de cuatro teléfonos móviles vinculados a la pareja de Daniel Salcedo.

Por el caso de magnicidio están procesadas cuatro personas: el exministro del Interior y expresidente de la Asamblea José Serrano Salgado, preso en Miami; el empresario profugo por el caso Metástasis, Xavier Jordán Mendoza y el exlegislador correísta Ronny Aleaga Santos, a quienes la Fiscalía señala como parte de la autoría intelectual y del financiamiento del crimen. Además de Daniel Salcedo, preso por sus casos de corrupción hospitalaria y lavado de activos.

El Consejo de la Judicatura analizará si suspende a la jueza

El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, denunció a la jueza Daniela Ayala ante el Consejo de la Judicatura. La acusa de parcialidad y de emitir opiniones personales a favor de Serrano y Jordán, procesados en el caso Villavicencio.

Según Toainga, la jueza afirmó que la Fiscalía trataba a los procesados como si ya fueran culpables. Durante la audiencia de formulación de cargos, incluso le sugirió a la fiscal de la causa que abandonara el proceso si no podía actuar con objetividad.

El fiscal subrogante también cuestionó que Ayala dijera que la Fiscalía no debía ser “el brazo ejecutor del poder de turno”. Por estas actuaciones, pidió que la magistrada sea sancionada con la suspensión de su cargo.

El Consejo de la Judicatura tiene previsto analizar este viernes 12 de septiembre la denuncia y resolver si abre un sumario administrativo y suspende a la jueza.

