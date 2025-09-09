Caso Villavicencio: Apelan para que dicten prisión preventiva contra Jordán y Serrano

La fiscal apela a la decisión de la jueza, quien ordenó que Jordán y Serrano se presenten en el consulado en Miami

Audiencia caso Fernando Villavicencio en el Complejo Judicial Norte de Quito, realizada el pasado 3 de septiembre de 2025.

La fiscal Ana Hidalgo presentó un recurso de apelación a la resolución de la jueza Daniela Ayala, para insistir en que la magistrada dicte la orden de prisión preventiva en contra de José Ricardo Serrano Salgado y Xavier Edmundo Jordán Mendoza, ambos procesados como los presuntos autores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio.

(Lea también| "Se vendió totalmente a Lenin Moreno": Rafael Correa tilda de traidor a José Serrano)

La agente fiscal busca que la jueza Ayala revierta la medida que emitió el pasado 3 de septiembre, en la que dispuso que tanto Jordán como Serrano se presenten periódicamente cada semana en el Consulado de Ecuador en Miami, Estados Unidos, pues ambos ahora procesados se encuentran en ese país.

Hidalgo señaló en su recurso de apelación que solicitaba la revisión de la resolución con base en el numeral 5 del artículo 653 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que señala que se apelar "siempre que esa decisión haya sido dictada en la formulación de cargos o durante la instrucción fiscal".

El día de la audiencia, Hidalgo, fiscal de la Unidad Especializada contra el Lavado de Activos, solicitó que la jueza dicte la orden de prisión preventiva y difusión roja de Interpol en contra de Jordán, Serrano, Ronny Aleaga y Daniel Salcedo. La petición la realizó con el fin de localizarlos y capturarlos pues los tres primero no se encuentran en el país.

La acusación de Fiscalía contra Jordán y Serrano

El futuro de José Serrano se decide el 11 de septiembre en corte de EE. UU. Leer más

Hidalgo solicitaba la captura de los ahora procesados para garantizar la comparecencia de los sospechosos y avanzar a la siguiente etapa del proceso legal. Pero la magistrada solo dictó prisión preventiva en contra de Aleaga y Salcedo.

Según Fiscalía, Jordán es investigado como autor mediato del crimen de Villavicencio, pues sería "uno de los mentalizadores del asesinato" del excandidato presidencial. Serrano, en cambio, "habría participado en la planificación" de la muerte violenta.

La apelación de Fiscalía trascendió en el mismo día en el que Jordán reportó que se presentó en el Consulado de Miami.

En tanto que Serrano continúa detenido en esa ciudad estadounidense y aún debe resolver su situación legal en ese país, tras ser aprehendido por una supuesta infracción de tránsito.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!