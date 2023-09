Caso Villavicencio: Estados Unidos apunta al crimen organizado transnacional

Dos planes de recompensas fueron creados con el objetivo de llegar no solo a los autores y coautores intelectuales del asesinato de Fernando Villavicencio, sino también a líderes de la agrupación que ejecutó el magnicidio, con incentivos económicos de hasta 5 millones de dólares. Uno de los programas fue divulgado a través de redes sociales la tarde del jueves 28 de septiembre de 2023, mientras que el otro no, pero consta en un comunicado oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en su sitio web.

Las Fuerzas Armadas decomisaron 2.576 galones de combustible en Esmeraldas Leer más

LEE TAMBIÉN: EE.UU. ofrece millonaria recompensa por datos sobre el asesinato de Villavicencio

En la primera publicación, en un encabezado, se lee que el programa apunta a la delincuencia organizada transnacional, sin que se mencione algo en específico. Sin embargo, en el segundo plan -que al cierre de esta edición no contaba con publicidad- sí se apunta directamente a ese tipo de mafia. “Anuncio una segunda oferta de recompensa de hasta USD 1 millón por información que conduzca a la identificación y localización de cualquier individuo que ocupe un puesto de liderazgo clave en el grupo de delincuencia organizada transnacional responsable del homicidio del Sr. Villavicencio”, se lee en el escrito.

Si desea compartir información relevante sobre este caso puede escribir al informa@recompensas131.org o, dentro de Ecuador, por teléfono a la Unidad de Tarea Conjunta-Plan de Recompensas de Ecuador a la línea 131. pic.twitter.com/H0lBa4WfuU — US Embassy Ecuador (@USembassyEC) September 28, 2023

En el texto se hace una afirmación que a criterio de Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), revela que los investigadores estadounidenses conocerían detalles de los nexos locales e internacionales que habrían planificado el crimen del candidato presidencial. Con él coincide Julio César Cueva, abogado experto en Derecho Penal, pues para él esta recompensa tan alta demuestra que ellos conocerían que la persona o personas a quienes buscan tienen un alto perfil. Por eso, utilizarían este método para motivar a que alguien, con pruebas a la mano, acceda a entregarlas.

Elecciones 2023. El debate tiene dos espacios de disputa: el real y el virtual Leer más

Cueva explica que los estadounidenses “son muy ceñidos al debido proceso, sobre todo si va a tocar juzgarlos aquí, peor allá...”. Por ese motivo, no se lanzarían a divulgar nombres, hasta no cumplir con todos los requisitos legales. Además, sostiene que es probable que en Ecuador los policías locales no recabaran la suficiente información, por falta de tecnología (como cámaras), por una escena del crimen contaminada, entre otras situaciones, por lo que de esta manera (con recompensas) se podría conseguir lo que aún no está al alcance del proceso.

El 7 de octubre concluye la instrucción fiscal del caso, en contra de 13 procesados. Luego se decidirá, en una audiencia, si serán llamados a juicio.



La cuantía me llama la atención. $ 5 millones no se ofrecen por cualquier persona. Esa sola cuantía me da indicios de que ellos tienen claro por dónde va la cosa Julio César Cueva, abogado



Al correísmo se le escabulle el simbolismo de ‘bajarse’ a Patricio Carrillo Leer más

Renato Rivera reitera que el uso del lenguaje en el comunicado oficial evidencia que se conoce la participación de un grupo de delincuencia organizada transnacional, que podría tener uno o varios aliados en Ecuador, que pudieron haber actuado como ‘mano de obra’ local.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!