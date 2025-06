Caso Triple A: Fiscalía pide prisión preventiva para Aquiles Álvarez y otros

La Fiscalía General del Estado ha solicitado formalmente que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, junto a otras 16 personas naturales y seis empresas prisión preventiva por participación en una red de comercialización ilegal de combustibles.

La petición se presentó al cierre del quinto día de audiencia preparatoria de juicio, luego de que la fiscal del caso, perteneciente a la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, expusiera más de 250 elementos de convicción. Entre las pruebas figuran contratos, informes periciales, registros financieros y documentos oficiales que evidenciarían inconsistencias entre el combustible despachado por Petroecuador y el volumen comercializado por las empresas investigadas

Según los peritajes, el perjuicio económico al Estado ascendería a más de 61 millones de dólares, correspondiente a la venta irregular de casi 23 millones de galones de diésel y gasolina. La Fiscalía sostiene que las estaciones de servicio no contaban con la capacidad física para almacenar el volumen adquirido, lo que sugiere un posible desvío del combustible subsidiado hacia mercados no autorizados

Además, se habrían detectado transacciones no autorizadas, como la venta de combustible destinado al segmento automotriz hacia sectores industrial y naviero, así como irregularidades en estaciones ubicadas en zonas fronterizas y áreas con minería ilegal.

"La información obtenida reveló que la capacidad de almacenamiento de las estaciones de servicio no corresponde con el volumen adquirido a las empresas comercializadoras, en decir, no existiría el espacio físico necesario para almacenar la totalidad del combustible comprado. Asimismo, se habrían hecho transacciones no autorizadas, ya que las distribuidoras del segmento automotriz no podían adquirir combustible destinado al segmento industrial o naviero, como ocurrió en varios casos. Esta irregularidad sería responsabilidad directa de los representantes legales de las compañías", explicó Fiscalía.

El proceso judicial continuará este domingo 22 de junio, cuando se reinstale la audiencia para que la Fiscalía presente formalmente su prueba. El juez Renán Andrade será el encargado de decidir si los acusados enfrentarán juicio.

Aquiles Álvarez ha negado las acusaciones, alegando que las pruebas presentadas por la Fiscalía “se contradicen entre sí” y que su vinculación al caso es “injusta y sin fundamento

