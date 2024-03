Caso Purga: ¿Cómo acceder los chats de los investigados por la Fiscalía?

Desde el 12 de marzo de 2024, la Fiscalía General del Estado empezó a hacer públicos, a través de su página web, los chats del caso Purga, en el que 12 personas son investigadas por el presunto delito de delincuencia organizada.

Los primeros chats liberados son siete documentos que contienen conversaciones entre Mayra Salazar y varias personas, entre ellos algunos jueces que también están siendo procesados en este caso.

Uno de los documentos revela una conversación del 6 de diciembre de 2023, en la que se menciona la solicitud de juicio político a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y las implicaciones políticas que conlleva. En el transcurso de la conversación se destaca que sin el apoyo de RC (Revolución Ciudadana) no se alcanzarán los 92 votos para llevar a cabo el proceso.

En otro de los documentos publicados por Fiscalía, los implicados tratan cómo coordinaron la distribución de un video en el que se anunció la candidatura del juez Hugo G. para la Presidencia de la Corte Provincial de Guayas. Durante el diálogo se evidencia una cercanía entre Mayra Salazar y Hugo C., quien renunció el 8 de marzo a su cargo en el organismo, para elaborar su campaña. No obstante, la asesora de comunicación le recalca que no los pueden vincular.

Las conversaciones liberadas por la Fiscalía General del Estado se pueden encontrar en su página web (acceda haciendo clic en este enlace).

Ahora puedes encontrar en el sitio web de la #FiscalíaEc los chats que forman parte del expediente de investigación del #CasoPurga, donde 12 personas están siendo procesadas por su presunta participación en el delito de #delincuenciaorganizada.



Detalles🔽 https://t.co/SW8qOy9DzU pic.twitter.com/wJshqSjQEw — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 12, 2024

