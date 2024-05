Caso Encuentro: nuevas menciones a Andersson Boscán y su respuesta

Una vez más el nombre de Boscán surge en un entramado. Las transcripciones del caso Encuentro exponen, una vez más, el nombre del periodista Andersson Boscán como alguien cercano a quienes hoy son investigados y procesados por sus participaciones en un esquema de corrupción sistemática en contra de la administración pública que incluye a varias instituciones del Estado.

En una de las conversaciones obtenidas de las cámaras de seguridad de la casa del empresario Nain Massuh, en Samborondón, los usuarios que el Ministerio Público ha identificado como VM1 y VM2, enumeran los favores que habrían realizado a favor del comunicador:

VM2: "A mi, por ejemplo, Andersson un día me dijo que le paguen a esta gente que está perdiendo la casa, me tocó. Te acuerdas que pusiste una de doscientos cuarenta mil dólares".

VM2: "Ha tenido una casa ese man y no le han pagado en un año".

VM1: "Pero eso lo hicimos".

VM2: "Sí".

VM1: "O sea, Andersson nos pidió, lo hicimos. Nos pidió lo de la caleta, lo hicimos. Nos pidió otra %$#&%, lo hicimos".

VM2: "Sí, totalmente de acuerdo".

La conversación entre los interlocutores continuó, pero esta vez para cotejar qué había pasado con la adjudicación de un contrato que, según las pericias, se intentaba administrar a través de terceros:

VM1: "¿Tú sabes si ya operativizaron lo del pautaje? porque él mandó a Logan para pautar a través de Logan, pero él aprobó cinco y vos sabes cómo es la vuelta. Yo la verdad que a Mónica no le dije nada. Por una luca no me volvieron a escribir".

VM1: "Debe estar metido en ese contrato de publicidad corporativa que no podemos cobrar".

VM3: "¿Por qué no pueden pagar?".

VM2: "Está mal hecho el contrato".

VM1: "A ver, hicieron mal el TDR, no está mal hecho el contrato".

VM3: "Lo peor es que fueron copy y paste de los de SECOM, pero nos enteramos recién ahora".

En la conversación entre los interlocutores también se señaló el pago de cinco al mes a Andersson Boscán, pues "le llegaban los papeles de la denuncian a él. Imagínate, y no le das cara".

Sobre su participación en esta conversación, el periodista Andersson Boscán aclaró, en su cuenta personal de X, que su visita a la casa de Nain Massuh fue como fuente y por recomendación del político asesinado Fernando Villavicencio. Sobre la ayuda económica y más, se deslinda:

"Les resumo: 1. Visité a Massuh, una fuente, varias veces por recomendación de Fernando Villavicencio, como se lee. 2. Las conversaciones evidencian cómo la Policía Nacional, el Gobierno y la mafia cooperaban en atentados y agresiones en nuestra contra. 3. “Financiamiento” y “casa” son dos términos a los que les siguen frases como “deja de joder” y similares, que explica por sí misma la condición de broma. 4. No soy yo un investigado, lo son los corruptos que denunciamos y están enfrentando un juicio", aclaró Boscán.

