Boscán sobre chats con Norero: "Yo soy fan de tener la cabeza pegada al cuello"

Luego de que la Fiscalía hiciera público, la mañana del 18 de diciembre de 2023, los chats con los que las autoridades han bosquejado una trama de corrupción en la que funcionarios públicos y narcotraficantes se confabulaban para comprar 'justicia' o planificar crímenes, y se expusiera el nombre del periodista Andersson Boscán, como una de las personas que tenía línea directa con el narcotraficante Leandro Norero, antes de su asesinato y mientras estaba recluido en una cárcel de Latacunga, este se excusa.

Durante la transmisión de Café La Posta, el periodista Andersson Boscán dio detalles del porqué mantenía una comunicación directa con el narcotraficante Norero. Aseguró que él fue solo una fuente. Incluso, señaló por qué lo trataba de "hermano", "ñaño", "brother" en la comunicación expuesta por Fiscalía: "Había mucha sorpresa porque trataba a Norero de hermano, es un genético que tiendo a mal utilizar, pero hay una explicación. Un periodista, es una persona que recibe información de distintas fuentes. Estas no son ni buenas ni malas, son fuentes".

Reconoció que la información que recibe, como periodista, puede ser sesgada. Sin embargo, explicó, que así como "un policía, ministro o un presidente cuenta algo", con algún interés de por medio. Lo mismo sucede con un criminal: "hay un interés".

Boscán aseguró que pese a recibir la información, de cualquiera de estas fuentes, su deber como periodista era saber cuándo ese interés confluye con el interés publico. "Cuándo esa noticia es mas importante para la audiencia que para los intereses particulares de la fuente, sirve, luego de un proceso de verificación, contrastación y todo lo que demanda el oficio".

El periodista puso sobre la mesa a otras de sus fuentes: "Si tu me pides otro nombre de otro narcotraficante, como Rubén Cherres, que también es nuestra fuente, te puedo contar cómo era él, las bromas que le gustaba hacer, el problema de espalda que tenía porque le fallaban los discos. Esas no son cosas que no te cuente alguien si no desarrollas afinidad. Y si no te cuenta eso, luego no te cuenta la trama de corrupción propia o ajena".

SOBRE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN AL NARCOTRAFICANTE

Boscán justificó porqué le pidió a Leandro Norero información sobre la Aduana y algo más, especificando que no quería nada que involucrara al narco o el crimen organizado. En el chat mostrado por Fiscalía aseveró que estaba detrás de temas políticos: "La frase de no me interesa el narcotráfico y el contrabando tiene una sencilla explicación: "Yo soy fan de tener la cabeza pegada al cuello. A mí me gusta mucho que no me maten".

Sobre el caso Metástasis, liderado por Fiscalía, el periodista refirió que ha pedido ya sus abogados que notifiquen la plena voluntad su colaboración en el caso, si la autoridad lo requiere. Esto pese a que según Boscán, la Fiscalía "ni si quiera lo ha solicitado".

