Vivanco y Boscán, entre los archivos del caso Encuentro: ¿reunión con Cortázar?

Un monólogo extenso y sin puntuaciones, pero con acusaciones. Los archivos que forman el expediente del caso Encuentro, liberados el pasado 25 de marzo por la Fiscalía General del Estado, no solo contiene las transcripciones de las llamadas que realizaba desde su teléfono celular Rubén Cherres. También cuenta con el diálogo que sostuvieron -en enero de 2023- varios sujetos en el domicilio del empresario guayaquileño Nahim Massuh.

Los temas que se abordaban en dichas reuniones eran varios, y fueron captados en audio y video por las cámaras de seguridad de la vivienda. Ese material luego fue extraído por el Ministerio Público, como parte de las pericias realizadas en este caso. 'El Gran Padrino', Hernán Luque, Leonardo Cortázar, Jorge Orbe y Andersson Boscán fueron alguno de los ejes.

En una de las conversaciones transcritas, con fecha de enero de 2023, el interlocutor -al que Fiscalía ha nombrado como VM1- habla por varios minutos sobre Rubén Cherres y alguna de las acciones que calificó de manera despectiva. También habla sobre extensas reuniones en las que habría participado el periodista Andersson Boscán.

VM1: "Cherres está pidiendo permiso para que use gestor del center en contra mi por medio de red. Qué culpa tengo que este gordo hijue.. le ha ido tres horas y media a hablar hueva... Es un imbécil y yo no sé si estás hablando con Cherres, pero lo mío no estés tratando porque ya tengo información de que van a disparar los troll center contra mi y Diego Sánchez".

El diálogo del sujeto nombrado por Fiscalía como VM1 continuó, pero esta vez para hablar sobre una extensa reunión en la que habría participado Andersson Boscán, Luis Eduardo Vivanco y Leonardo Cortázar:

VM1: "Él me pide a mi una reunión, yo hago una reunión con Roberto y nadie más. Se acabó esa reunión y después él tiene un almuerzo con Boscán solo; yo no sabía. Y luego me dice Boscán: este hijue... es un canalla, te hizo ver... en todo el almuerzo... No me acordé que estaba también Vivanco...".

VM1: "Yo salgo de ahí y me entero tres semanas después. Que Boscán me diga que hicieron una reunión con Cortázar, tres horas y media. Chu.. te hizo verga... te odia te detesta... lo grabé tres horas y medias".

¿Quién es Leonardo Cortázar?

Leonardo Cortázar es uno de los hombres que aparece en la fotografía publicada por el político y candidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio, en el que se observa a Xavier Jordán y Ronny Aleaga en una piscina de Miami. También forma parte de un audio filtrado, en el que, supuestamente, habla de negocios en las eléctricas estatales.

En el expediente del caso Encuentro, también se señala que Naim Massuh, empresario guayaquileño vinculado a la trama de corrupción en el sector eléctrico, le financió una casa a Anderson Boscán, valorada en 500.000 dólares. Sin embargo, el periodista desmintió haber recibido tal financiamiento, vía telemática, en uno de los programas que dirige en La Posta.

