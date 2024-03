Caso Encuentro: Pedían hasta $ 20 millones por un cargo en la Aduana

Un expediente sin puntaciones ni intenciones, pero con información. La Fiscalía liberó el 25 de marzo de 2024 el expediente del Caso Encuentro, en el que constan las transcripciones de llamadas y reuniones que mantuvo el empresario Rubén Cherres (+) con varios contactos. Entre ellos, Danilo Carrera, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, y Hernán Luque, expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO).

En uno de los siete archivos publicados por la Fiscalía, también consta la transcripción de una conversación que tuvieron el 7 de julio pasado, los usuarios que la entidad a cargo de la investigación describe como HD Petrolero 847 (Rubén Cherres) y HD 516 (Juan Carlos P.R), en el que "detallan los costos de ascenso en la Aduana".

HD Petrolero 847 (Rubén Ch): "Cuéntame".

HD 516 (Juan Carlos P.R): "Oye, cierto, me olvidé de contarte algo mari... este yo estaba hoy día conversando con Gilberto ya y tú sabes que todos estos puestos están costando en la Aduana están pidiendo veinte millones de dólares ya".

HD Petrolero 847 (Rubén Ch): "Ya".

HD 516 (Juan Carlos P.R): "(????) Tiene el pito de toda esta hue.... entonces yo le digo al man, oye, ahí yo estaba diciendo hay un coronel Araúz que quiere ahí, que quieren posesionarlo y me dice para un coro por ser un coronel esa hueva... no es barato por eso yo pienso que Monge se está haciendo el loco porque este coronel es que va manejar todas esas hueva... heavy pues no tu sabes estamos hablando entonces este man me dice qué déjame ver por otro cor puede ser que cogió hizo una llamada y a rato me llama y dice ñaño si Aduana me está pidiendo veinte, no sé no me atrevería a decirte pero por lo menos unos diez palos han de pedir por ahí han de pedir por ese puesto".

HD Petrolero 847 (Rubén Ch): "Hay no sé ñaño yo no creo que se manejan a si las cosas gordo hay no nos metamos".

Esta conversación es parte de la pericia que arrojó la interceptación de la línea telefónica de Rubén Cherres. Según como se lee en los archivos, la Fiscalía ha transcrito las llamadas entre Cherres y el otro usuario sin intenciones, ni signos de puntación. Es por eso que el texto contiene faltas ortográficas. Este Diario ha replicado el contenido tal y como consta en este expediente judicial, para no establecer interpretación alguna de dichas conversación.

¿QUÉ ES EL CASO ENCUENTRO?

El caso Encuentro es la suma de dos investigaciones realizadas por la Fiscalía, en las que están involucrado Danilo Carrera Druet, cuñado del expresidente Guillermo Lasso, Nain Massuh, Clemente Icaza Mora, Julio César León, Roberto Bueno Zarria, y Jorge Orbe Calderón y Hernán Luque Lecaro, expresidente del Directorio de EMCO.

Esta investigación se originó con la publicación de los audios de las supuestas llamadas que mantenía los involucrados, que realizó el medio digital La Posta. En dichas grabaciones se habla de una estructura de delincuencia organizada que habría manejado los contratos del sector eléctrico ecuatoriano.

El otro caso que se unificó en un solo expediente es el casos León de Troya; en el que se investiga un esquema de corrupción sistemática en contra de la administración pública, que incluiría varias instituciones del Estado.

