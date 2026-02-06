Caso Apagón: Fiscalía allana inmuebles en varias provincias por presunto peculado

Esto como parte de la investigación por presuntas irregularidades en contratos de generación eléctrica durante 2024

La Fiscalía General del Estado realizó allanamientos simultáneos este viernes 6 de febrero de 2026 en las provincias de Pichincha, Guayas y Tungurahua, en el marco del denominado caso Apagón, que investiga el presunto delito de peculado relacionado con contratos de generación eléctrica.

Progen: Reserva evita transparentar falencias de las centrales Quevedo III y Salitral Leer más

Las diligencias se desarrollaron con el objetivo de recabar indicios y documentación que permitan esclarecer posibles irregularidades en los procesos de contratación ejecutados durante la crisis energética que enfrentó Ecuador en 2024.

Investigación por contratos de generación eléctrica

Según la Fiscalía, el caso se centra en la firma de contratos de generación energética entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la empresa Progen, acuerdos que habrían sido suscritos durante la emergencia eléctrica declarada por el Gobierno.

"Entre los indicios que se levantan en los allanamientos constan: documentos, teléfonos celulares, computadores y otros dispositivos electrónicos, que serán analizados como parte de la investigación", escribió Fiscalía en su cuenta de X.

#ACTUALIZACIÓN | #CasoApagón: entre los indicios que se levantan en los allanamientos constan: documentos, teléfonos celulares, computadores y otros dispositivos electrónicos, que serán analizados como parte de la investigación de #FiscalíaEc. pic.twitter.com/bQSptckutE — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) February 6, 2026

Las autoridades investigan una posible malversación de fondos públicos, lo que configura el delito de peculado, al considerar que estos contratos habrían causado un perjuicio económico al Estado.

Antecedentes del caso Apagón

Este no es el primer operativo dentro de esta investigación. El 14 de enero de 2026, la Fiscalía ejecutó un allanamiento en la oficina de uno de los investigados en Guayaquil.

Caso Apagón: ¿Qué consecuencias enfrentan los exfuncionarios implicados? Leer más

Asimismo, el 28 de agosto de 2025, se realizaron 11 allanamientos en inmuebles ubicados en Guayas y Pichincha, como parte de las diligencias preliminares del caso.

Rol del ministro Roberto Luque

El inicio público de la investigación se conoció luego de que el ministro de Obras Públicas, Roberto Luque, anunciara en sus redes sociales que se estaban indagando los procesos de contratación de Celec realizados durante la emergencia energética de 2024.

“Cerrarle la puerta a la corrupción es precisamente abrir la puerta a la transparencia”, escribió Luque en su cuenta de X. El funcionario estuvo a cargo del Ministerio de Energía y Minas entre abril y julio de 2024.

Luque ha señalado que el contrato con la empresa Progen se firmó después de su salida del Ministerio, y recordó que la Contraloría General del Estado ya había determinado que los contratos suscritos durante la emergencia energética ocasionaron un perjuicio económico al Estado.

Fiscalía continúa con las diligencias

La Fiscalía informó que las investigaciones dentro del caso Apagón continúan y no descartó la ejecución de nuevas diligencias en los próximos días, conforme avance el análisis de los indicios recabados durante los allanamientos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!