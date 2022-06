Una casa en Salinas une el caso INA a Xavier Jordan

Una pieza conecta a la otra, pero en medio de estas, como si fuera el cemento que las une, está el dinero.

Xavier Jordan está prófugo por la red delictiva que operaba en los hospitales del IESS y que vendió insumos con sobreprecio en los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno.

Según el asambleísta Fernando Villavicencio, a Jordan y al expresidente Moreno los une una casa ubicada en Salinas.

Se trata de una propiedad de 3 millones de dólares que perteneció entre 2014 y abril de 2022 a Inversiones Larena. Esta firma, domiciliada en Panamá, tenía una cuenta en el Global Bank panameño, en donde se consignaron al menos 550.000 dólares de Sinohydro, empresa china constructora de la hidroeléctrica Coca Codo y que pagó sobornos a Alianza PAIS entre 2012 y 2016.

El pasado 28 de abril, el abogado Juan Carlos Carmigniani Valencia vendió la casa de Salinas. Fue adquirida por la offshore Rebrot Ldt., domiciliada en el número 32 Drayton Road, en Londres (Reino Unido).

Consultado por este Diario, Carmigniani respondió que la firma de abogados representa en Ecuador a la compañía Inversiones Larena. “Por el momento, no tengo autorización para hacer comentarios sobre los términos y condiciones del referido contrato, pues de hacerlo, estaría violando la confidencialidad existente entre cliente y abogado. Sin embargo, las autoridades tienen la facultad de poder investigar lo que consideren correspondiente para determinar si existe alguna irregularidad en la celebración de dicha escritura pública”, contestó.

La venta se realizó 10 días después de que el asambleísta Ronny Aleaga visitara la casa de Xavier Jordan, en Miami. De ese día también hay fotos del abogado en las que se lo ve asistiendo a la madre de Jordan para que bajara de un yate.

“El señor Carmigniani estuvo en esa fiesta para festejar, además del cumpleaños de Jordan, un gran negocio con una mansión de propiedad de Xavier Macías Carmigniani, testaferro de Lenín Moreno”, denunció Villavicencio.

Juan Carlos Carmigniani matiza las fechas. Dice que para cuando se realizó la fiesta la venta ya se había cerrado, tal como indica la escritura de la venta y que consigna como fecha el 25 de marzo. Él dice que la mencionada reunión fue posterior a que se concretara la transacción.

Rebrot Ldt., la nueva dueña de la casa, tiene como apoderado en Londres a Jaime Coronado Llanos, un peruano que también administra otras empresas como Palafren, Globalmagnus, VGV International Ldt. y Peanfra. Todas están vinculadas al exfuncionario José Antonio Marazita, su esposa Carolina Suástegui y Xavier Jordan, quienes captaron cientos de contratos millonarios en el área de salud en una década.

Rebrot Ldt. registra la misma dirección que Katalist Fond Ldt., en Londres. Esta offshore compró en 2016 la casa en Ribera del Batán en donde fue arrestado Leandro Norero, acusado por la Fiscalía por presunto lavado de activos, producto del narcotráfico.

La casa de 2,5 millones de dólares fue comprada por Jordan en 2009. En 2016, cuando la vendió, Katalist Fond era manejada por Charney Palacios, la misma persona que dirige las offshores de Jordan. “Se trató de una venta ficticia”, indicó un agente de la Policía Nacional.

Rastreando a Katalist Fond se llega a Jordan, pero hay una maraña de empresas en medio. La dueña de Katalist es la empresa Cersei, en EE. UU. Detrás de Cersei está Avalon, un holding que maneja otras offshores, entre estas Doral Asset 1 LLC. A nombre de esta última están dos casas de Jordan.

Una de las propiedades de Doral Asset 1 LLC está ubicada en Rolling Hills, en Miami. En esa casa, de seis dormitorios y piscina, se realizó la reunión social que antecedió a que Estados Unidos le retirara la visa al asambleísta Aleaga.

El expresidente Lenín Moreno niega pertenecer a este esquema. “Lo que se manifiesta no es verdad y eso me es suficiente. El ejercicio del poder deja gratitud, pero también odios y resentimientos, lo hemos podido sentir mi familia y yo. Las patrañas que han dicho opositores políticos son solo eso, más mentiras”, respondió este 8 de junio de 2022 por mensaje de texto.

Jordan, Aleaga y Macías no han contestado.

La casa fue construida con los sobornos de Sinohydro, con plata de Coca Codo. Fernando Villavicencio,

Pdte. Comisión de Fiscalización

Offshore

La empresa Rebrot registró un RUC en el Servicio de Rentas Internas de Ecuador. Se encuentra como una sociedad extranjera a nombre de Brian Valle. Este ciudadano foráneo también aparece en el país como representante de las empresas Gigacrete Ecuador, Curamedecsa y Media Property (Medprof S. A.).

Asilo

Xavier Jordan fue buscado a través de sus abogados, pero estos aseguraron que él se encuentra en un proceso para solicitar asilo en EE. UU. y no puede dar entrevistas. En Ecuador tiene una orden de captura y está llamado a juicio por delincuencia organizada junto con Daniel Salcedo y Jacobo Bucaram.