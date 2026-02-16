Carnaval en Loja: Vilcabamba y Malacatos atrae a turistas por su celebración

Deportes, shows y el juego con espuma, entre lo más disfrutado. Turistas de la costa llegan en busca de naturaleza y paseo

Juegos. Los locales y visitantes disfrutan del carnaval con la espuma. Personas de todas las edades se divierten de forma sana en el centro de las ciudades lojanas.

Familias lojanas y turistas se dieron cita en las parroquias surorientales del cantón Loja para vivir un carnaval entre conciertos, deportes de aventura y los tradicionales juegos con agua, harina y espuma.

Las parroquias surorientales del cantón Loja volvieron a convertirse en punto de encuentro durante el feriado. Familias completas salieron de la rutina y tomaron rumbo hacia sectores como Vilcabamba y Malacatos, donde el ambiente festivo se mezcló con paisajes verdes y un clima que invitaba a quedarse un día más.

Vilcabamba llama la atención de los turistas

En Vilcabamba, conocida por muchos como el “valle de la longevidad”, los visitantes no solo disfrutaron de los conciertos organizados en la parroquia, sino también de su entorno natural. El cerro Mandango fue uno de los sitios más concurridos por quienes prefieren combinar la fiesta con el deporte. Desde su cima, la vista panorámica del valle recompensa el esfuerzo de la caminata. Otros optaron por cabalgatas y recorridos al aire libre, aprovechando cada rincón del paisaje.

Pero no todo fue ejercicio. En el parque central de Vilcabamba, hasta ayer, niños, jóvenes y adultos se entregaron a la tradición del carnaval: agua, espuma y harina volaban sin previo aviso. Caminar por las calles significaba asumir el riesgo de recibir un cubetazo de agua fría o una lluvia de polvo de colores. La adrenalina era parte del juego.

Sonia Mosquera, quien visitó el lugar, había llegado desde Guayaquil para pasar una feriado distinto. “Siempre voy a la playa, pero esta vez quise venir a la Sierre y en especial a Loja, que es la ciudad de mis abuelos. La he pasado lindo, hay un turismo escondido aquí, similar al de Baños (Ambato). Creo que estos sitios se deberían promocionar más”, señaló mientras recorría el lugar en busca de cafetrías.

En medio del bullicio estuvo Maricela Arias, comerciante del sector, quien aseguró que estas fechas le devuelven la alegría y también le ayudan en la economía del sector. Mientras ofrecía cariocas y polvos carnavaleros, contaba que cada año se abastece con mercadería traída desde Guayaquil para no quedarse sin producto. “Aquí se juega bonito y se vende bien. Cada vez hay más turistas”, comentó.

Tradición. La clásica danza y montada a caballo también se realiza en las fiestas de carnaval. Los turistas disfrutan de estas actividades tradicionales en Loja. freddy inga

Malacatos, otro punto deseado por turistas

En Malacatos, la dinámica fue similar. Familias enteras ocuparon plazas y espacios públicos para compartir entre música y juegos tradicionales.

Carmen Robles, quien llegó de Machala, así como Mosquera, esta vez buscó la Sierra para “descansar”. “No quise farras, sino recorrer ciudades, pueblitos, comer rico... Quise hacer algo distinto. He pasado de parque en parque, tomando café y comiendo humitas y tamales. Esto es más que suficiente”, señaló.

La alcaldesa de Loja, Diana Guayanay, destacó que en varios parques de la ciudad y de las parroquias rurales se desarrollaron eventos culturales y presentaciones artísticas.

