Loja: En barrio Samana tienen vías sin asfaltar y fallas en la recolección de basura

Los baches y las calles sin asfaltar complican la circulación en el barrio Samana, al sur de Loja.

El barrio Samana, ubicado en el sector sur de la ciudad de Loja, enfrenta desde hace años una serie de carencias que afectan directamente la calidad de vida de sus habitantes.

El principal problema, según coinciden los moradores, es el mal estado de las vías, cuya situación se agrava con cada temporada de lluvias y convierte los accesos en verdaderos obstáculos para la movilidad, el transporte público y la seguridad ciudadana.

Carlos Villamarín relató que el ingreso principal al barrio se encuentra lleno de huecos y desniveles. Explicó que en algún momento se colocó un relleno provisional con material simple, pero con el paso del tiempo y la presencia constante del agua, la vía se ha ido destruyendo por completo.

Esta realidad no solo afecta a los vehículos particulares, sino también al transporte público, que frecuentemente deja de ingresar al sector.

El problema se concentra en la unión entre Samana y San Cayetano, por donde circula una línea de buses.

En invierno las unidades no pueden circular normalmente debido a los profundos baches, mientras que los taxis, según los moradores, evitan ingresar al barrio por posibles daños.

Sin lluvia la situación no mejora, ya que el polvo se levanta de manera constante, afectando la salud de niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Fallas en la recolección de basura en Loja

A esta problemática se suma la irregularidad en el servicio de recolección de basura.

Los habitantes aseguran que no existe un horario fijo para el paso del camión, lo que obliga a dejar los desechos en las esquinas.

Con frecuencia, los animales rompen las fundas, generando acumulación de basura y malos olores.

“No tenemos un lugar adecuado para depositar los residuos, y eso empeora la situación del barrio”, señaló María Jaramillo.

Luis Fernando Ordóñez, otro vecino del sector, indicó que el mal estado de las vías ha sido una constante durante años y que las intervenciones municipales son esporádicas e insuficientes.

Según explicó, en el mejor de los casos, maquinaria llega al barrio cada dos o tres meses para realizar trabajos mínimos, que no solucionan el problema de fondo.

Incluso, mencionó que los dirigentes barriales han realizado plantones y gestiones reiteradas para llamar la atención de las autoridades.

La basura está regada en varios puntos del barrio Samana, en el sur de Loja, donde sus habitantes denuncian que las frecuencias de recolección de desechos son irregulares. FREDDY INGA

Inseguridad afecta a universitarios

La falta de infraestructura vial también tiene consecuencias en la seguridad. En la parte baja del barrio existen gradas con iluminación deficiente, un punto que, de acuerdo con los moradores, se ha vuelto peligroso durante la noche.

En ese sector se han registrado asaltos, especialmente a universitarios que deben caminar largas distancias por la falta de buses en la noche.

Ana Lucía Torres expresó preocupación por la seguridad de sus hijos y de los estudiantes que transitan por el sector.

Aseguró que la iluminación es tenue y no brinda garantías, lo que incrementa el riesgo de hechos delictivos.

“Nos sentimos desprotegidos, pedimos al menos que se arreglen las vías y se mejore la iluminación”, manifestó.

Los moradores coinciden en que el deterioro de las calles también afecta al sistema de alcantarillado, ya que algunas tapas están levantadas y, en otros casos, los hierros han sido sustraídos, dejando expuestos varios tramos.

Los habitantes de Samana reiteran su llamado a las autoridades municipales para que se priorice el asfaltado de las vías, se establezca un cronograma fijo de recolección de basura y se atiendan los problemas de seguridad. Señalan que no piden obras lujosas, sino soluciones básicas para vivir con dignidad.

EXPRESO pidió al Municipio lojano una respuesta sobre la falta de intervención en el sector; pero no hubo un pronunciamiento oficial.

Mientras, Samana sigue esperando estas obras básicas, necesarias para este barrio del sur.

