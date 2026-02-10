Expreso
DANIEL NOBOA GABINETE MINISTERIAL
El presidente Daniel Noboa convocó a sus ministros en la ciudad de Loja.CORTESÍA: CYNTHIA GELLIBERT

Daniel Noboa lideró gabinete ministerial en Loja

El presidente Daniel Noboa cumplió agenda en Loja, en medio de los allanamientos por el caso Goleada

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, lideró este 10 de febrero de 2026 un gabinete ministerial en la ciudad de Loja. La reunión gubernamental se desarrolló en medio de la convulsión política generada por la detención de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, en el denominado caso Goleada.

Así lo informó la secretaria de la Administración Pública y dirigente del movimiento ADN, Cynthia Gellibert, quien publicó en sus redes sociales fotografías de los ministros junto al presidente de la República, Daniel Noboa.

Noboa evalúa el trabajo de sus ministros

Según indicó Gellibert, el gabinete ministerial fue convocado para "evaluar el plan de trabajo de cada cartera de Estado y acelerar la transformación de Ecuador". En la reunión también estuvo presente la vicepresidenta María José Pinto.

"Con orden, seguimiento y trabajo en equipo, alineamos las políticas públicas desde Loja y nos trasladaremos a todos los rincones del país para escuchar de cerca a la comunidad y tomar decisiones inmediatas", publicó Gellibert.

La detención del alcalde Aquiles Álvarez

El gabinete ministerial de Noboa en Loja se realizó al mismo tiempo que la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional trasladaban al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y a otras diez personas a Quito, tras los allanamientos ejecutados en el denominado caso Goleada.

La madrugada de este 10 de febrero de 2026, el alcalde Aquiles Álvarez fue detenido en el marco del caso Goleada, que investiga un presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. La defensa de Álvarez dice que es un caso derivado de Triple A, sobre presunto comercio irregular de combustibles.

