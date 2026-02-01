Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

Las autoridades colombianas desmantelaron una red dedicada al tráfico de sustancias químicas
Las autoridades colombianas desmantelaron una red dedicada al tráfico de sustancias químicasCortes´´ia

Cae en Colombia red que traficaba material para explosivos por frontera con Ecuador

La Fiscalía de Colombia desmanteló una red que traficaba insumos para explosivos entre Colombia y Ecuador

Las autoridades colombianas desmantelaron una red dedicada al tráfico de sustancias químicas utilizadas para la fabricación de explosivos y detuvieron a tres presuntos integrantes de la organización, informó este domingo 1 de febrero del 2026 la Fiscalía General. La estructura operaba de manera binacional entre Colombia y Ecuador, donde obtenía y movilizaba el material ilícito.

(Sigue leyendo: Reimberg dice que se reforzará la frontera ante el inicio de la tasa contra Colombia)

Según la entidad, la banda camuflaba clorato de potasio —insumo clave para la elaboración de explosivos— en cargamentos de abono agrícola y en paquetes de mensajería enviados desde Ecuador hacia Colombia. Esta modalidad les permitía mover grandes cantidades sin levantar sospechas.

La Fiscalía precisó que, como resultado de las investigaciones, se ha logrado judicializar a 29 miembros de la red y decomisar más de siete toneladas de material explosivo en diferentes procedimientos. En esta nueva fase del caso, fueron identificados y procesados Sonia Patricia Prado Rosero, Libardo Marcial Maya y Wilson Antonio Usamak Vásquez.

RELACIONADAS

El modus operandi de la red

De acuerdo con la investigación, Prado Rosero y Maya habrían facilitado entre 2024 y 2025 el ingreso clandestino del clorato de potasio a territorio colombiano. Por su parte, Usamak Vásquez, quien trabajaba en una empresa de mensajería, se encargaba de coordinar los envíos y recepciones de los paquetes encubiertos.

(Te puede interesar: Petro acusa a Ecuador: "Si hay delincuentes colombianos es porque los dejan entrar")

Frontera de Ecuador con Colombia

Crisis en la frontera de Colombia: lo que debe saber si planea viajar por tierra

Leer más

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los tres detenidos el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Durante las audiencias preliminares, los procesados no aceptaron los cargos y permanecerán bajo detención.

El operativo coincide con un momento de tensión diplomática entre Colombia y Ecuador. Este mismo domingo entraron en vigencia los aranceles del 30 % anunciados por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa para las importaciones provenientes de Colombia, argumentando una supuesta falta de cooperación en la seguridad fronteriza. 

La respuesta del gobierno colombiano fue inmediata: impuso un arancel equivalente a 50 productos ecuatorianos —incluidos alimentos, insumos industriales y químicos— y suspendió temporalmente las ventas de energía eléctrica hacia Ecuador.

Para leer EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ucrania cifra en 12 muertos el balance del ataque ruso a un bus de mineros

  2. Israel reabre parcialmente el paso de Rafah para los residentes de Gaza

  3. Las elecciones en Costa Rica avanzan con "normalidad y sin incidentes relevantes"

  4. Avanza la renovación del Parque Central de Tumbaco: obras, plazos e inversión

  5. Cae en Colombia red que traficaba material para explosivos por frontera con Ecuador

LO MÁS VISTO

  1. Noboa ensaya cambios en Directorio de la ANT: nombró a su nuevo representante

  2. Copa del Pacífico y Explosión Azul: lo que prepara Emelec para el 2026

  3. Emergencia en vuelo Miami–Quito: un pasajero provoca retorno del avión

  4. Más cerca, más barato: el nuevo mapa del comercio en Ecuador

  5. Concurso para fiscal: Todo amarrado para el gran fraude |Por Roberto Aguilar

Te recomendamos