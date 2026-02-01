Cae en Colombia red que traficaba material para explosivos por frontera con Ecuador

La Fiscalía de Colombia desmanteló una red que traficaba insumos para explosivos entre Colombia y Ecuador

Las autoridades colombianas desmantelaron una red dedicada al tráfico de sustancias químicas utilizadas para la fabricación de explosivos y detuvieron a tres presuntos integrantes de la organización, informó este domingo 1 de febrero del 2026 la Fiscalía General. La estructura operaba de manera binacional entre Colombia y Ecuador, donde obtenía y movilizaba el material ilícito.

Según la entidad, la banda camuflaba clorato de potasio —insumo clave para la elaboración de explosivos— en cargamentos de abono agrícola y en paquetes de mensajería enviados desde Ecuador hacia Colombia. Esta modalidad les permitía mover grandes cantidades sin levantar sospechas.

La Fiscalía precisó que, como resultado de las investigaciones, se ha logrado judicializar a 29 miembros de la red y decomisar más de siete toneladas de material explosivo en diferentes procedimientos. En esta nueva fase del caso, fueron identificados y procesados Sonia Patricia Prado Rosero, Libardo Marcial Maya y Wilson Antonio Usamak Vásquez.

El modus operandi de la red

De acuerdo con la investigación, Prado Rosero y Maya habrían facilitado entre 2024 y 2025 el ingreso clandestino del clorato de potasio a territorio colombiano. Por su parte, Usamak Vásquez, quien trabajaba en una empresa de mensajería, se encargaba de coordinar los envíos y recepciones de los paquetes encubiertos.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los tres detenidos el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Durante las audiencias preliminares, los procesados no aceptaron los cargos y permanecerán bajo detención.

El operativo coincide con un momento de tensión diplomática entre Colombia y Ecuador. Este mismo domingo entraron en vigencia los aranceles del 30 % anunciados por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa para las importaciones provenientes de Colombia, argumentando una supuesta falta de cooperación en la seguridad fronteriza.

Actividades investigativas dejaron al descubierto una red que estaría traficando desde Ecuador hacia Colombia clorato de potasio, una sustancia utilizada como insumo para la fabricación de explosivos. Para su transporte era camuflada en cargamentos de abono para cultivos… pic.twitter.com/lq2NFab3q6 — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) February 1, 2026

La respuesta del gobierno colombiano fue inmediata: impuso un arancel equivalente a 50 productos ecuatorianos —incluidos alimentos, insumos industriales y químicos— y suspendió temporalmente las ventas de energía eléctrica hacia Ecuador.

