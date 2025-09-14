Cae cargamento millonario de droga en Ecuador: iba a EE.UU. y México

Según el funcionario, se ejecutaron cinco operativos que resultaron en 16 personas aprehendidas y el decomiso del cargamento

El ministro del Interior, John Reimberg, informó el 14 de septiembre sobre la incautación de doce toneladas de droga, cuyo tipo no fue especificado, en el marco de una serie de operativos realizados por la Policía Nacional en coordinación con la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y con apoyo logístico de las Fuerzas Armadas.

Según el funcionario, se ejecutaron cinco operativos que resultaron en 16 personas aprehendidas y el decomiso del cargamento, que tenía como destino final México y Estados Unidos. La información fue difundida a través de su cuenta oficial en la red social X, donde también compartió imágenes de los bultos incautados.

Reimberg señaló que el Gobierno continúa “atacando las economías criminales en todos los frentes”, aunque no precisó los lugares ni las fechas exactas en que se realizaron los operativos.

Ecuador se ha consolidado como uno de los países con mayor volumen de droga

Ecuador se ha consolidado como uno de los países con mayor volumen de droga incautada a nivel mundial, ubicándose en tercer lugar después de Colombia y Estados Unidos. Desde 2021, el país ha registrado un promedio anual de 200 toneladas decomisadas, alcanzando un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024, según cifras oficiales.

En el primer semestre de 2025, las autoridades reportaron la incautación de aproximadamente 105 toneladas de droga, en su mayoría cocaína.

La ubicación geográfica de Ecuador, entre Colombia y Perú —los principales productores de cocaína—, junto con su red portuaria y economía dolarizada, lo han convertido en un punto estratégico para el tráfico de sustancias ilícitas hacia Europa y Norteamérica.

