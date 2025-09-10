Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

drogaaa
Referencial. Las incautaciones de droga en Ecuador han sido numerosas en este 2025.ARCHIVO EXPRESO

Militares y guardias de seguridad procesados por presunto tráfico de droga a Europa

La droga que intentó ser enviada desde Guayaquil tenía como destino Francia y Bélgica. Conoce los detalles

La Fiscalía General del Estado abrió un proceso penal contra siete personas –cuatro militares en servicio activo y tres guardias de seguridad privada– por su presunta participación en el delito de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, tras ser detenidos la noche del lunes 8 de septiembre en el Terminal Portuario Naportec, en el sur de Guayaquil.

RELACIONADAS

De acuerdo con el parte policial, agentes de la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional detectaron que un contenedor de conservas de atún destinado a Francia y Bélgica había sido contaminado con droga.

El hallazgo y la operación

En el sector C del recinto portuario, los uniformados identificaron un contenedor sospechoso y, al inspeccionarlo, encontraron varios sacos negros con 432 bloques rectangulares embalados con cinta adhesiva, que contenían lo que se presume era cocaína.

Las investigaciones, apoyadas en cámaras de seguridad, señalaron la supuesta intervención de cuatro miembros de la Infantería de Marina, quienes habrían violentado los sellos del contenedor para introducir la droga, con la complicidad de tres guardias privados.

La aprehensión se ejecutó en distintos puntos:

  • Dos militares fueron detenidos dentro del puerto, a bordo de un vehículo institucional.

  • Un tercero fue arrestado mientras rendía versión en la Unidad Judicial Valdivia.

  • El cuarto fue encontrado en una sala de descanso para personal militar en la misma terminal.

Los tres guardias de seguridad que estaban de turno también fueron capturados. En el operativo se decomisaron armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y otros indicios relacionados.

Atm atención.

La ATM obliga a sacar turno online para trámites desde el 15 de septiembre

Leer más

En total, la Policía incautó 491,6 kilos de cocaína, cuyos bloques tenían inscripciones y logotipos como “BTC”, “Mercedes Benz”, “212”, “0924”, “Dior” y “Balmain París”.

Proceso judicial que afrontarán los sospechosos

Durante la audiencia de flagrancia, la Fiscalía presentó los principales elementos de convicción: parte policial, versiones de los agentes aprehensores, pruebas preliminares de la droga, acta de pesaje, sellos de seguridad del contenedor (dos alámbricos y dos tipo botella), además de información extraída de los celulares incautados.

La instrucción fiscal se extenderá por 30 días. Los cargos fueron presentados en base al artículo 220, numeral 1, literal d) del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica el tráfico ilícito de sustancias catalogadas en gran escala y establece una pena privativa de libertad de 22 a 26 años.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Caída de cables de alta tensión y nuevo apagón se registraron en Tumbaco

  2. Bumerán: el espacio literario que conecta generaciones en la UCSG

  3. Sudamericano de Optimist: Salinas en la recta final del campeonato

  4. Últimos días para inscribirse en el bachillerato acelerado de Quito

  5. Ranking FIFA: ¿Qué puesto tiene Ecuador y a cuál debe llegar previo al Mundial 2026?

LO MÁS VISTO

  1. Devolución del IVA para adultos mayores: fechas, requisitos y cómo consultar tu pago

  2. Tirar a matar: Gobierno de Daniel Noboa cambia estrategia contra el crimen

  3. El Ministerio de Economía explica el proceso de rembolso del IVA a grupo afectado

  4. ¿Qué ventajas tiene Ecuador al terminar segundo en las Eliminatorias Sudamericanas?

  5. Así puedes verificar si tienes valores pendientes por devolución del IVA en el SRI

Te recomendamos