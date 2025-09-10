Expreso
  Guayaquil

Atm atención.
Uno de los puntos de atención de la ATM es en el centro comercial Albán Borja.ARCHIVO EXPRESO

La ATM obliga a sacar turno online para trámites desde el 15 de septiembre

Las ventanillas para grupos prioritarios continuarán funcionando sin atención previa. Conoce los detalles

A partir del 15 de septiembre, la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) aplicará un nuevo sistema de atención en Guayaquil: todos los trámites relacionados con infracciones deberán gestionarse mediante turnos reservados con anticipación.

La entidad sostiene que este mecanismo busca ordenar el servicio, reducir las largas filas y permitir a los usuarios ahorrar tiempo. El agendamiento ya está activo en el portal oficial www.atm.gob.ec , donde cada persona puede escoger el lugar, la fecha y la hora en la que será atendida.

Los puntos habilitados son:

  • Centro Comercial Albán Borja, local 56.
  • Unidad Municipal Distrital del Parque Samanes.
  • Terminal de la Metrovía 25 de Julio.

¿Cómo se deberá sacar el turno?

El sistema funciona dentro de la sección “Trámites en línea”, bajo la opción “Turnos Centros de Atención Ciudadana”. Para acceder es necesario contar con usuario y contraseña; quienes aún no tengan uno pueden registrarse directamente en la plataforma.

La ATM recuerda que las citas son personales e intransferibles, por lo que cada ciudadano deberá agendar su propio turno y presentarse con la documentación correspondiente.

Actualmente, en el marco de la socialización de esta medida, se está dando prioridad a quienes ya cuentan con cita previa. No obstante, las ventanillas para adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas seguirán funcionando sin necesidad de turno.

Con este cambio, la ATM asegura que busca consolidar una atención más moderna, eficiente y cercana al ciudadano, en línea con su compromiso de mejorar la calidad del servicio público en Guayaquil.

Sin embargo, también hay preocupación de la ciudadanía debido a que los turnos pueden tardarse, como ocurre en varias instituciones públicas

