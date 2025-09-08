Expreso
cierre parcial del aeropuerto de Guayaquil
La pista del aeropuerto recibirá mantenimiento en septiembre.archivo

Cierre parcial en el aeropuerto de Guayaquil: revisa las fechas y horarios 

Mantenimientos en la pista impedirá que durante dos días el aeropuerto funcione con normalidad. Conoce los detalles 

El Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil suspenderá temporalmente sus operaciones aéreas en dos periodos de septiembre debido a labores de mantenimiento en la pista principal.

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) informó que la intervención fue autorizada a la concesionaria TAGSA y tiene como objetivo preservar en óptimo estado la infraestructura aeroportuaria, además de reforzar la seguridad de los vuelos y la calidad de los servicios que se prestan en la terminal.

Fechas y horarios del cierre

El cronograma contempla dos fases:

  • Martes 16 de septiembre a las 09:00 hasta el jueves 18 de septiembre a las 12:00.

  • Martes 23 de septiembre a las 09:00 hasta el jueves 25 de septiembre a las 12:00.

Medidas y sugerencias ante los cierres parciales del aeropuerto de Guayaquil

Durante esos intervalos, el aeropuerto permanecerá inhabilitado para despegues y aterrizajes, lo que obligará a las aerolíneas a reprogramar o trasladar ciertos vuelos a otras terminales del país.

La DGAC recalcó que las compañías aéreas ya fueron notificadas con anticipación, puesto que en los horarios de cierre existen itinerarios nacionales e internacionales previstos. Los usuarios deberán mantenerse en contacto directo con sus operadores para conocer cambios de horarios, reubicación de vuelos o alternativas de conexión.

De acuerdo con la entidad reguladora, estas labores son necesarias para garantizar que la pista del José Joaquín de Olmedo continúe cumpliendo con los estándares internacionales de seguridad. También recordaron que este tipo de cierres programados son habituales en aeropuertos de alto tráfico, donde el desgaste de la infraestructura requiere mantenimiento técnico especializado.

Finalmente, la autoridad aeronáutica recomendó a los viajeros consultar únicamente los canales oficiales y no dejarse llevar por rumores que puedan generar confusión.

