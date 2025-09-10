Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

transitoo gye
Referencial. El cierre de las vías en Guayaquil es una problemática que la ciudadanía denuncia constantemente.CORTESÍA

Cierre vial en el sur de Guayaquil durará 3 meses: estas líneas cambian su ruta

Trabajos de mantenimiento vial y drenaje pluvial provocará que arteria principal sea cerrada. Conoce los detalles

Los cierres viales en Guayaquil parecen no dar tregua. Ahora, un nuevo bloqueo en el sur de la ciudad complica la movilidad de miles de conductores y pasajeros del transporte urbano.

RELACIONADAS

La calle Cuenca, en el tramo comprendido entre la Av. Milagro (17) y Carlos Estarellas (22), permanecerá cerrada debido a trabajos de mantenimiento vial y drenaje pluvial. La medida, que se prolongará por aproximadamente tres meses, obliga a desvíos que alteran la rutina de los usuarios.

Buses que tendrán que cambiar su ruta

Las rutas 107, 98, 79, 61, 34 y 7 deberán modificar temporalmente su recorrido. El tránsito se canalizará por Febres Cordero y Oberto, generando más presión sobre estas vías, ya de por sí congestionadas en horas pico.

Juan Tanca Marengo arreglos.

Desvíos y contraflujos: conoce las rutas alternas por el cierre de la Tanca Marengo

Leer más

Este cierre se suma a la larga lista de bloqueos que mantienen en zozobra a la ciudad. En las últimas semanas, obras en Juan Tanca Marengo, el centro y varias avenidas principales han convertido a Guayaquil en un "laberinto", según han dicho sus habitantes. 

La situación ha generado cientos de quejas ciudadanas. Conductores y peatones coinciden en que la falta de coordinación y la extensión de los trabajos provocan retrasos diarios, pérdidas económicas y mayor estrés en una urbe ya golpeada por problemas de inseguridad y caos vehicular.

En redes sociales, los comentarios son constantes: “Guayaquil es una ciudad cerrada por tramos”, “No se puede transitar sin encontrarse con un bloqueo”, o “los desvíos son eternos y nunca acaban las obras”, son parte de los reclamos de quienes día a día deben adaptarse a los cambios de ruta.

Aunque las autoridades aseguran que estas intervenciones son necesarias para mejorar el sistema de drenaje y la infraestructura vial, la percepción ciudadana es clara: los cierres se multiplican, pero las soluciones se sienten lejanas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. El tercer juez del caso Bolsonaro pide anular proceso por "incompetencia" del Supremo

  2. Operativo Fortaleza 3: caen 9 presuntos miembros de Las Águilas en Pascuales

  3. La ATM obliga a sacar turno online para trámites desde el 15 de septiembre

  4. Puente peatonal de acceso al MAAC estaría reparado a fines de septiembre

  5. UNE responde a Educación: gremio denuncia despidos con "evidencias" de notificaciones

LO MÁS VISTO

  1. Devolución del IVA para adultos mayores: fechas, requisitos y cómo consultar tu pago

  2. Tirar a matar: Gobierno de Daniel Noboa cambia estrategia contra el crimen

  3. El Ministerio de Economía explica el proceso de rembolso del IVA a grupo afectado

  4. ¿Qué ventajas tiene Ecuador al terminar segundo en las Eliminatorias Sudamericanas?

  5. Así puedes verificar si tienes valores pendientes por devolución del IVA en el SRI

Te recomendamos