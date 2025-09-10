Cierre vial en el sur de Guayaquil durará 3 meses: estas líneas cambian su ruta

Trabajos de mantenimiento vial y drenaje pluvial provocará que arteria principal sea cerrada. Conoce los detalles

Referencial. El cierre de las vías en Guayaquil es una problemática que la ciudadanía denuncia constantemente.

Los cierres viales en Guayaquil parecen no dar tregua. Ahora, un nuevo bloqueo en el sur de la ciudad complica la movilidad de miles de conductores y pasajeros del transporte urbano.

La calle Cuenca, en el tramo comprendido entre la Av. Milagro (17) y Carlos Estarellas (22), permanecerá cerrada debido a trabajos de mantenimiento vial y drenaje pluvial. La medida, que se prolongará por aproximadamente tres meses, obliga a desvíos que alteran la rutina de los usuarios.

Buses que tendrán que cambiar su ruta

Las rutas 107, 98, 79, 61, 34 y 7 deberán modificar temporalmente su recorrido. El tránsito se canalizará por Febres Cordero y Oberto, generando más presión sobre estas vías, ya de por sí congestionadas en horas pico.

Este cierre se suma a la larga lista de bloqueos que mantienen en zozobra a la ciudad. En las últimas semanas, obras en Juan Tanca Marengo, el centro y varias avenidas principales han convertido a Guayaquil en un "laberinto", según han dicho sus habitantes.

La situación ha generado cientos de quejas ciudadanas. Conductores y peatones coinciden en que la falta de coordinación y la extensión de los trabajos provocan retrasos diarios, pérdidas económicas y mayor estrés en una urbe ya golpeada por problemas de inseguridad y caos vehicular.

En redes sociales, los comentarios son constantes: “Guayaquil es una ciudad cerrada por tramos”, “No se puede transitar sin encontrarse con un bloqueo”, o “los desvíos son eternos y nunca acaban las obras”, son parte de los reclamos de quienes día a día deben adaptarse a los cambios de ruta.

Aunque las autoridades aseguran que estas intervenciones son necesarias para mejorar el sistema de drenaje y la infraestructura vial, la percepción ciudadana es clara: los cierres se multiplican, pero las soluciones se sienten lejanas.

